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Помер колишній нардеп Володимир Бондаренко. Що про нього відомо

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 серпня, 09:47
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У 2014 році Бондаренко призначили главою КМДА, однак через кілька місяців він подав у відставку. Його наступником став Володимир Кличко
Екс-нардеп Володимир Бондаренко помер на 69-му році життя. Колаж "Сьогодні"
Екс-нардеп Володимир Бондаренко помер на 69-му році життя. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Верховної Ради II-IV та VI-VII скликань (1996-2006, 2007-2014 рр), екс-глава КМДА Володимир Бондаренко помер 24 серпня на 69-му році життя.

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Про це написала депутат від "Батьківщини" в Київській міській раді Тетяна Меліхова в Facebook.

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"Пішла з життя близька мені людина – Володимир Дмитрович Бондаренко ... Надійний друг, гарний сім'янин. Співчуваю родині ... Нехай земля буде пухом", – зазначила вона.

Що відомо про Бондаренко?

Бондаренко народився в 1952 році в Чернігівській області, спочатку працював учителем.

  • З 1986 року був заступником, а з 1990 головою виконкому Ленінградської райради Києва.
  • У 1991 році став начальником управління – заступником голови Київської міськадміністрації.
  • У 1996 був заступником міністра – керівником справами Міністерства юстиції України.
  • В 2014 році балотувався на посаду мера Києва.
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За час роботи у Верховній Раді підготував 141 законопроєкт. Займався меценатством, створив музей "Українське село" під Києвом.

Нагадаємо, 5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України, перший глава Служби безпеки України, міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

Також раніше помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом останні три роки.

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