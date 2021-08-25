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Вы не подходите. Президент Эстонии назвала возможные сроки вступления Украины в ЕС

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
25 августа, 12:18
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Сегодня Украина не подходит под требования членства в ЕС, считает Керсти Кальюлайд
Для вступления в ЕС Украине понадобится 20 лет работы. Фото: коллаж "Сегодня"
Для вступления в ЕС Украине понадобится 20 лет работы. Фото: коллаж "Сегодня"

Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, однако Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

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"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии. – Ред)", – отметила Кальюлайд.

Президент добавила, что сама является сторонником просто расширения, но это займет очень много времени.

"Вступление в ЕС подразумевает кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится до 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", – подчеркнула Кальюлайд.

По ее словам, Украине, Молдове и Грузии мог бы помочь на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, а их экономики уже и сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

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"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", – резюмирвала президент Эстонии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался донести до западных политиков позицию Украины, почему нашу страну нужно взять в ЕС и НАТО.

Также сайт "Сегодня" информировал о том, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак оценил шансы Украины на вступление в НАТО и ЕС.

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