Лавров назвал условие для встречи "Нормандской четверки"

Нормандский формат должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, заявил российский министр

Глава МИД РФ снова закатил истерику из договоренностей по Донбассу / Фото: МИД России

После переговоров политических советников глав государств "нормандского формата" в России выдвинули условие – на встрече "Нормандской четверки" должны обсуждать только выполнение Минских договоренностей, иначе ничего не будет.

Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Реклама

"Встречи ради встречи нам не нужны", – сказал он.

Российский министр настаивает, что "нормандский формат" должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, то есть создание условий для конкретного выполнения Минских договоренностей.

При этом он традиционно обвинил Киев в нежелании выполнять договоренности и попытке их переписать, но при этом забыл сказать, что Россия не выполнила даже первый пункт соглашений (прекращение огня).

Реклама

"Наша позиция ясна. Как только мы зафиксируем четко и недвусмысленно, что "нормандский формат" будет заниматься ни чем иным, кроме выполнения Минских договоренностей, а не попыткой их переписывать или втягивать в этот формат другие страны, как этого хочет Киев, едва ли нам имеет смысл собираться", – заявил Лавров.

Мирные договоренности были приняты в Минске в феврале 2015 года по итогам переговоров Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. В документ вошли 13 пунктов. Первые из них – прекращение огня, вывод иностранных войск с территории Украины и разоружение боевиков.

Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, то есть Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов), и только потом передача Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.

Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные.

Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения. Ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер показывал любопытную инфографику, как РФ "выполняет" "Минск":

Как сообщали новости "Сегодня", ранее США "наехали" на Россию, заявив, что она с самого начала не выполняет Минские соглашения.

Реклама

В то же время глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказывал, что Россия в "нормандском формате" настаивает на том, чтобы стороной конфликта выступали бандиты из ОРДЛО, а не Москва.