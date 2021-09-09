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Политсоветники лидеров нормандского формата провели встречу – о чем говорили

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
9 сентября, 11:49
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Советники занимаются подготовкой встречи министров иностранных дел
Кулеба заявил, что переговоры в нормандском формате провели в формате видеоконференции / Фото: коллаж "Сегодня"
Кулеба заявил, что переговоры в нормандском формате провели в формате видеоконференции / Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 8 сентября, состоялась онлайн-встреча советников лидеров нормандского формата.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге.

"Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров нормандского формата. Определенное движение на нормандском треке возобновилось после завершения лета", – сообщил он.

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По его словам, советники занимаются подготовкой встречи министров иностранных дел стран нормандского формата.

"Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать дату. Надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие", – сказал Кулеба.

Соединенные Штаты готовы участвовать в "нормандском формате" по Донбассу и сделать все, что возможно, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить безопасность. Но для этого нужно согласие всех сторон.

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Напомним, в июле президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть США в "нормандском формате", но не исключил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.

При этом ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Москву.

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