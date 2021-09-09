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Політрадники лідерів "нормандського формату" провели зустріч – про що говорили

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
9 вересня, 11:49
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Радники готують зустріч міністрів закордонних справ
Кулеба заявив, що переговори в нормандському форматі провели в форматі відеоконференції / Фото: колаж "Сьогодні"
Кулеба заявив, що переговори в нормандському форматі провели в форматі відеоконференції / Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 8 вересня, відбулася онлайн-зустріч радників лідерів нормандського формату.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів на брифінгу.

"Вчора відбулася відеоконференція радників лідерів "нормандського формату". Певний рух на нормандському треку відновився після завершення літа", – повідомив він.

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За його словами, радники готують зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату".

"Нині ми намагаємося узгодити, наші французькі та німецькі колеги намагаються узгодити дату. Сподіваюся, що Сергій Лавров підтвердить участь", – сказав Кулеба.

Сполучені Штати готові брати участь у "нормандському форматі" щодо Донбасу і зробити все можливе, щоб допомогти Україні припинити війну і гарантувати безпеку. Але для цього потрібна згода всіх сторін.

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Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але припустив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.

Раніше в Росії назвали умову для приєднання США до "нормандського формату". У Москві нервуються, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на Москву.

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