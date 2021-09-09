Лавров назвав умову для зустрічі "Нормандської четвірки"

Нормандський формат повинен виконувати роботу, яка йому доручена лідерами чотирьох держав, заявив російський міністр

Глава МЗС РФ знову закотив істерику через домовленості щодо Донбасу / Фото: МЗС Росії

Після переговорів політичних радників глав держав "нормандського формату" в Росії висунули умову – на зустрічі "Нормандської четвірки" повинні обговорювати тільки виконання Мінських домовленостей, інакше нічого не буде.

Про це заявив на пресконференції глава МЗС РФ Сергій Лавров.

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"Зустрічі заради зустрічі нам не потрібні", – сказав він.

Російський міністр наполягає, що "нормандський формат" повинен виконувати роботу, яка йому доручена лідерами чотирьох держав, тобто створення умов для конкретного виконання Мінських домовленостей.

При цьому він традиційно звинуватив Київ у небажанні виконувати домовленості і спробі їх переписати, але при цьому забув сказати, що Росія не виконала навіть перший пункт угод (припинення вогню).

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"Наша позиція ясна. Як тільки ми зафіксуємо чітко і недвозначно, що "нормандський формат" буде займатися нічим іншим, крім виконання Мінських домовленостей, а не спробою їх переписувати або втягувати в цей формат інші країни, як цього хоче Київ, інакше нам немає сенсу збиратися", – заявив Лавров.

Мирні домовленості були прийняті в Мінську в лютому 2015 року за підсумками переговорів Путіна, Порошенка, Меркель і Олланда. У документ увійшли 13 пунктів. Перші з них – припинення вогню, виведення іноземних військ з території України та роззброєння бойовиків.

Зараз Росія наполягає, щоб домовленості дотримувалися строго по пунктам, тобто Кремль хоче спочатку проведення виборів на Донбасі (грубо кажучи, під дулами автоматів), і тільки потім передача Україні окупованої території. При цьому окупанти не виконують навіть перших пунктів.

Київ же наполягає, що апріорі не може бути виборів в ОРДЛО, поки територія залишається окупованою й там знаходяться бойовики і російські військові.

Цей момент в домовленостях є головним каменем спотикання. Раніше колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер показував цікаву інфографіку, як РФ "виконує" "Мінськ":

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше США "наїхали" на Росію, заявивши, що вона з самого початку не виконує Мінські угоди.

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Водночас голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповідав, що Росія у "нормандському форматі" наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали бандити з ОРДЛО, а не Москва.