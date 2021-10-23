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"Нравятся советские автомобили": Дмитрук на "копейке" приехал в Раду (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 октября, 16:54
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Депутат катался и на шикарном Audi, и на Hyundai, но в этот раз всех удивил
Дмитрук на "Жигулях" добирается на работу. Коллаж "Сегодня"
Дмитрук на "Жигулях" добирается на работу. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук приехал в Верховную Раду на скромных "Жигулях", хотя у него в пользовании шикарные автомобили Audi А8 и Hyundai Genesis. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Накануне нардеп засветил свою "копейку" сначала на Крещатике.

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"Друзья, хочу вам представить свой первый автомобиль. Да, у меня он появился в 28 лет. Да – это "Ваз 2101" 1976 года выпуска. И это не шутки – это моя первая по-настоящему моя машина", – написал Дмитрук.

Дмитрук с любимой машиной. Фото: facebook.com/artem.dmytruk.odessa

А потом он, наверно, решил удивить коллег-депутатов и журналистов, подъехав к зданию парламента на "Жигулях", хотя за рулем и не был.

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Почему "копейка" и откуда Audi

Изданию Vesti.ua Дмитрук объяснял, что машина еще не его – не переоформил ее после покупки, но обещает позже внести в декларацию.

"Мне всегда нравились советские автомобили. У меня в мыслях есть еще купить такой хороший автомобиль, как "Волга". Но их сложно найти в хорошем состоянии, оригинальном", – сказал нардеп

Отметим, что в декларации нардепа за 2020 год указана Audi А8, цена которой в среднем 40-50 тыс. долларов (в зависимости от комплектации). Вот только там указано, что он не владелец, а имеет право пользования.

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Audi А8. Фото: pixabay.com

Но и тут нардеп объяснил, что внесенная в декларацию Audi А8 была арендована, а сейчас он ездит на Hyundai Genesis.

Hyundai Genesis. Фото: wikipedia

Кто такой Артем Дмитрук и чем "отличился"

  • В 2019 году вместе со "Слугой народа" он попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Также он известный спортсмен: мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серебряный призер Кубка мира по кросслифтингу в 2018 году, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, многократный чемпион и рекордсмен Украины. Многократный чемпион и призер турниров по самбо, рукопашному бою и панкратиону. Чемпион Украины по кроссфиту.
  • В политике он тоже успел отличиться, особенно в последнее время. На днях Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился прозвищем "дерьмо".
  • Также депутат удивил всех во время общения с телеведущей. Оказывается, он даже не в курсе об отставке одного известного министра, хотя именно "слуги" собираются уволить Абрамовского.
  • А накануне Дмитрук сделал серьезное заявление – признался в темниках и визитах на Банковую.

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