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"Подобаються радянські автомобілі": Дмитрук на "копійці" приїхав до Ради (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 жовтня, 16:54
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Депутат катався і на шикарному Audi, і на Hyundai, але цього разу всіх здивував
Дмитрук на "Жигулях" добирається на роботу. Колаж "Сьогодні"
Дмитрук на "Жигулях" добирається на роботу. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук приїхав до Верховної Ради на скромних "Жигулях", хоча у нього у користуванні шикарні автомобілі Audi А8 та Hyundai Genesis. Відповідне відео він опублікував в Facebook.

Напередодні нардеп засвітив свою "копійку" спочатку на Хрещатику.

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"Друзі, хочу вам представити свій перший автомобіль. Так, у мене він з'явився в 28 років. Так – це ВАЗ-2101 1976 року випуску. І це не жарти – це моя перша по-справжньому моя машина", – написав Дмитрук.

Дмитрук з улюбленою машиною. Фото: facebook.com/artem.dmytruk.odessa

А потім він, напевно, вирішив здивувати колег-депутатів і журналістів, під'їхавши до будівлі парламенту на "Жигулях", хоча за кермом і не був.

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Чому "копійка" і звідки Audi

Виданню Vesti.ua Дмитрук пояснював, що машина ще не його – не переоформив її після покупки, але обіцяє пізніше внести до декларації.

"Мені завжди подобалися радянські автомобілі. У мене в думках є ще купити такий хороший автомобіль, як "Волга". Але їх складно знайти в хорошому стані, оригінальному", – сказав нардеп

Зазначимо, що в декларації нардепа за 2020 рік вказана Audi А8, ціна якої в середньому 40-50 тис. доларів (залежно від комплектації). Ось тільки там вказано, що він не власник, а має право користування.

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Audi А8. Фото: pixabay.com

Але і тут нардеп пояснив, що внесена до декларації Audi А8 була орендована, а зараз він їздить на Hyundai Genesis.

Hyundai Genesis. Фото: wikipedia

Хто такий Артем Дмитрук і чим "відзначився"

  • 2019 року разом з "Слугою народу" він потрапив до Верховної Ради і став народним депутатом. Також він відомий спортсмен: майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, срібний призер Кубка світу з кроссліфтінгу
  • 2018 року, призер чемпіонату світу з пауерліфтингу, багаторазовий чемпіон і рекордсмен України. Багаторазовий чемпіон і призер турнірів з самбо, рукопашного бою та панкратіону. Чемпіон України з кроссфіту.
  • У політиці він теж встиг відзначитися, особливо останнім часом. Днями Дмитрук назвав покійного художника Ройтбурда педофілом і наркоманом, за що поплатився прізвиськом "лайно".
  • Також депутат здивував всіх під час спілкування з телеведучою. Виявляється, він навіть не в курсі про відставку одного відомого міністра, хоча саме "слуги" збираються звільнити Абрамовського..
  • А напередодні Дмитрук зробив серйозну заяву – зізнався в темниках і візитах на Банкову.

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