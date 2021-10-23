"Подобаються радянські автомобілі": Дмитрук на "копійці" приїхав до Ради (відео)

Депутат катався і на шикарному Audi, і на Hyundai, але цього разу всіх здивував

Дмитрук на "Жигулях" добирається на роботу. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук приїхав до Верховної Ради на скромних "Жигулях", хоча у нього у користуванні шикарні автомобілі Audi А8 та Hyundai Genesis. Відповідне відео він опублікував в Facebook.

Напередодні нардеп засвітив свою "копійку" спочатку на Хрещатику.

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"Друзі, хочу вам представити свій перший автомобіль. Так, у мене він з'явився в 28 років. Так – це ВАЗ-2101 1976 року випуску. І це не жарти – це моя перша по-справжньому моя машина", – написав Дмитрук.

Дмитрук з улюбленою машиною. Фото: facebook.com/artem.dmytruk.odessa

А потім він, напевно, вирішив здивувати колег-депутатів і журналістів, під'їхавши до будівлі парламенту на "Жигулях", хоча за кермом і не був.

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Чому "копійка" і звідки Audi

Виданню Vesti.ua Дмитрук пояснював, що машина ще не його – не переоформив її після покупки, але обіцяє пізніше внести до декларації.

"Мені завжди подобалися радянські автомобілі. У мене в думках є ще купити такий хороший автомобіль, як "Волга". Але їх складно знайти в хорошому стані, оригінальному", – сказав нардеп

Зазначимо, що в декларації нардепа за 2020 рік вказана Audi А8, ціна якої в середньому 40-50 тис. доларів (залежно від комплектації). Ось тільки там вказано, що він не власник, а має право користування.

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Audi А8. Фото: pixabay.com

Але і тут нардеп пояснив, що внесена до декларації Audi А8 була орендована, а зараз він їздить на Hyundai Genesis.

Hyundai Genesis. Фото: wikipedia

Хто такий Артем Дмитрук і чим "відзначився"