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"Люблю его, я этого дебила опять запостил": Гордон "проехался" по Соловьеву

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 октября, 08:52
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У журналиста и путинского пропагандиста особые отношения – они регулярно друг на друга наезжают
Гордон (слева) рассказал, как его веселит пропагандист. Коллаж "Сегодня"
Гордон (слева) рассказал, как его веселит пропагандист. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон очередной раз потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева и даже признался, почему часто выставляет его выступления у себя в соцсетях. При этом он обвинил его в причастности к убийствам украинцев.

Об этом шла речь в эфире телеканала Украина 24.

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На вопрос ведущего, почему у журналиста в Instagram так много Соловьева, он ответил с улыбкой: "А я его люблю. Я этого дебила опять запостил".

"Он очень хорошо и ярко обо мне говорит, и я просто не могу отказать себе в удовольствии продемонстрировать эту яркость. И настолько он глуп, что я уже говорю: так меня не любит, вызываю у него раздражение – так не говори обо мне у себя на эфирах. Не может без меня", – сказал Гордон.

По его словам, в России очень даже хорошо смотрят Соловьева, несмотря на бред, который он несет в своих передачах. Пропагандист своим влиянием заставлять россиян идти убивать украинцев.

"На таких как Соловьев возникает ненависть у россиян к украинцам. Потому что, если не смотреть больше ничего, а только Соловьева и вообще российские федеральные каналы, складывается впечатление, что мы очень плохие кровожадные люди… Он же воспитывает в людях ненависть и потом молодые ребята едут на Донбасс "защищать русских" и убивать украинцев. Такие как Соловьев – это информационный спецназ, а Соловьев лидер, под воздействием которого обдолбанные россияне ненавидят все украинское и берут в руки оружие и идут убивать украинцев", – добавил он.

Отношения Гордона с пропагандистами РФ

  • Известный украинский журналист Дмитрий Гордон давно известен своим троллингом российских пропагандистов, до которых спокойно, без истерик доносит информацию об агрессии России против Украины.
  • Он даже периодически включается в эфиры российских каналов и рассказывает пропагандистам, как Россия напала на Украину, чтобы донести до российских зрителей правду о преступлениях Путина.
  • Но "особые" взаимоотношения у него с российским телеведущим Владимиром Соловьевым. Пропагандист регулярно вспоминает в своих шоу Гордона, а тот в ответ только радуется, что Соловьев его прославляет и поднимает рейтинг.

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

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Также он отметил, что когда Путин уйдет из власти – Соловьев первым обрадуется. Журналист рассказал, что сделает, если вдруг случайно где-то пересечется с главным путинским пропагандистом.

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