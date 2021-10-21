"Люблю его, я этого дебила опять запостил": Гордон "проехался" по Соловьеву

У журналиста и путинского пропагандиста особые отношения – они регулярно друг на друга наезжают

Гордон (слева) рассказал, как его веселит пропагандист. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон очередной раз потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева и даже признался, почему часто выставляет его выступления у себя в соцсетях. При этом он обвинил его в причастности к убийствам украинцев.

Об этом шла речь в эфире телеканала Украина 24.

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На вопрос ведущего, почему у журналиста в Instagram так много Соловьева, он ответил с улыбкой: "А я его люблю. Я этого дебила опять запостил".

"Он очень хорошо и ярко обо мне говорит, и я просто не могу отказать себе в удовольствии продемонстрировать эту яркость. И настолько он глуп, что я уже говорю: так меня не любит, вызываю у него раздражение – так не говори обо мне у себя на эфирах. Не может без меня", – сказал Гордон.

По его словам, в России очень даже хорошо смотрят Соловьева, несмотря на бред, который он несет в своих передачах. Пропагандист своим влиянием заставлять россиян идти убивать украинцев.

"На таких как Соловьев возникает ненависть у россиян к украинцам. Потому что, если не смотреть больше ничего, а только Соловьева и вообще российские федеральные каналы, складывается впечатление, что мы очень плохие кровожадные люди… Он же воспитывает в людях ненависть и потом молодые ребята едут на Донбасс "защищать русских" и убивать украинцев. Такие как Соловьев – это информационный спецназ, а Соловьев лидер, под воздействием которого обдолбанные россияне ненавидят все украинское и берут в руки оружие и идут убивать украинцев", – добавил он.

Отношения Гордона с пропагандистами РФ

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон давно известен своим троллингом российских пропагандистов, до которых спокойно, без истерик доносит информацию об агрессии России против Украины.

Он даже периодически включается в эфиры российских каналов и рассказывает пропагандистам, как Россия напала на Украину, чтобы донести до российских зрителей правду о преступлениях Путина.

Но "особые" взаимоотношения у него с российским телеведущим Владимиром Соловьевым. Пропагандист регулярно вспоминает в своих шоу Гордона, а тот в ответ только радуется, что Соловьев его прославляет и поднимает рейтинг.

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

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Также он отметил, что когда Путин уйдет из власти – Соловьев первым обрадуется. Журналист рассказал, что сделает, если вдруг случайно где-то пересечется с главным путинским пропагандистом.