"Люблю його, я цього дебіла знову запостив": Гордон "проїхався" по Соловйову

У журналіста і путінського пропагандиста особливі відносини – вони регулярно один на одного наїжджають

Гордон (ліворуч) розповів, як його веселить пропагандист. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон черговий раз потролив російського пропагандиста Володимира Соловйова і навіть зізнався, чому часто виставляє його виступи у себе в соцмережах. При цьому він звинуватив його в причетності до вбивств українців.

Про це йшла мова в ефірі телеканалу Україна 24.

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На запитання ведучого, чому у журналіста в Instagram так багато Соловйова, він відповів з посмішкою: "А я його люблю. Я цього дебіла знову запостив".

"Він дуже добре і яскраво про мене говорить і я просто не можу відмовити собі в задоволенні продемонструвати цю яскравість. І настільки він дурний, що я вже говорю: так мене не любить, викликаю у нього роздратування – так не говори про мене у себе на ефірах. Не може без мене", – сказав Гордон.

За його словами, в Росії дуже навіть добре дивляться Соловйова, незважаючи на маячню, яку він несе в своїх передачах. Пропагандист своїм впливом змушує росіян йти вбивати українців.

"На таких як Соловйов виникає ненависть у росіян до українців. Тому що, якщо не дивитися більше нічого, а тільки Соловйова і взагалі російські федеральні канали, складається враження, що ми дуже погані кровожерливі люди... Він же виховує в людях ненависть і потім молоді хлопці їдуть на Донбас "захищати росіян" і вбивати українців. Такі як Соловйов – це інформаційний спецназ, а Соловйов лідер, під впливом якого обдолбані росіяни ненавидять все українське і беруть в руки зброю і йдуть вбивати українців", – додав він.

Стосунки Гордона з пропагандистами РФ

Відомий український журналіст Дмитро Гордон давно відомий своїм тролінгом російських пропагандистів, до яких спокійно, без істерик доносить інформацію про агресію Росії проти України.

Він навіть періодично долучається до ефіру російських каналів і розповідає пропагандистам, як Росія напала на Україну, щоб донести до російських глядачів правду про злочини Путіна.

Але "особливі" стосунки у нього з російським телеведучим Володимиром Соловйовим. Пропагандист регулярно згадує в своїх шоу Гордона, а той у відповідь лише тішиться, що Соловйов його прославляє і піднімає рейтинг.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст надішле пропагандисту "Гордона в шоколаді", щоб той смоктав їх разом з політологом Вакаровим.

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Також він зазначив, що коли Путін піде з влади – Соловйов першим зрадіє. Журналіст розповів, що зробить, якщо раптом випадково десь перетнеться з головним путінським пропагандистом.