Из "Слуги народа" могут выгнать еще одного депутата: что их так разозлило

"Слуги народа" могут вынести на обсуждение вопрос исключения из фракции народного депутата Юрия Камельчука за его нежелание вакцинироваться.
Об этом сообщил "слуга" Егор Чернев, передает 24 канал.
Несмотря на право каждого добровольно выбирать, делать ли прививки, нардеп считает, что Камельчук подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Он считает антивакцинаторскую позицию коллеги безответственной.
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"Решение об исключении принимает фракция, но я думаю, что мы можем поднять этот вопрос на заседании, Позиция здравого смысла – вакцинироваться. Очень странно, что позиция президента, фракции, вообще позиция здравого смысла – нужно вакцинироваться, но некоторые члены команды – антивакцинаторы", – сказал Чернев.
Ряды "Слуги народа" редеют
- Президентская политсила в парламенте потихоньку рассыпается. За два года ее покинули сами или кого-то принудительно выгнали с десяток депутатов. Только недавно из фракции исключили Людмилу Буймистер. Она призналась, что ей тяжело было работалось со "слугами народа".
- Спустя месяц из фракции исключили Артема Дмитрука – процедуру инициировали по итогам съезда партии. Более того, "слуги народа" собирают подписи об его исключении из партии.
- Сам Дмитрук не стал молчать после исключения из фракции и резко высказался о своей политсиле. Политик считает, что его выгнали из фракции за критику.
- А вот сам Камельчук недавно попал в скандал в Раде, повздорив с охранником из-за ПЦР-теста.