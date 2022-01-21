Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌐 Блінкен vs Лавров 💥 Телефонні терористи 🔔 Загроза війни з Росією 😷 Новий спалах COVID-19
СЬОГОДНІ Влада Події

"Зелене світло для Путіна": як Захід відреагував на слова Байдена про Україну

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 19:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американського президента розкритикували за "незначне вторгнення"

Заява президента США Джо Байдена про те, що Росія може спробувати "незначне вторгнення" в Україну викликали великий резонанс у Штатах та Європі.

Американському президенту дорікають, що він натякнув Путіну, де і як убити клин між США та їхніми європейськими союзниками, використовуючи лише частину великого військового угруповання, яке він зібрав біля кордонів України, пише канадське видання. Global News .

Реклама

"Дуже тривожно та небезпечно", – написала у твіттері про зауваження Байдена член палати представників Конгресу США Ліз Чейні, член Республіканської партії з Вайомінгу та ключова союзниця демократів з деяких питань.

"Зелене світло для Путіна", – сказав республіканець Майк Гарсія з Каліфорнії.

Джо Байден
Джо Байден / Фото: Офіційний сайт Адміністрації президента США

Європейські союзники багато в чому солідаризувалися зі Сполученими Штатами у вимогі, щоб Путін не просувався далі на українську територію та обіцянці жорсткої відповіді, якщо він це зробить. Але союзники, схоже, не дійшли єдиної думки про те, які політичні та фінансові санкції слід запровадити або навіть які дії спричинять у відповідь заходи, пише видання.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що "будь-яке вторгнення в Україну в будь-якому масштабі" стане катастрофою для Росії та всього світу, але не уточнив, якою буде відповідь Заходу. Британський міністр оборони Бен Уоллес заявив парламенту: "Є готовий пакет міжнародних санкцій, які гарантують, що російський уряд буде покараний, якщо він перейде межу". Проте він не конкретизував цю межу, крім слів щодо "будь-яких дестабілізуючих дій" Росії в Україні.

Реклама

Французький дипломат на умовах анонімності розповів виданню, що слова Байдена про "незначне вторгнення" не призвели до переосмислення "європейського консенсусу".

За його словами, будь-яка нова атака на суверенітет України матиме "величезні та серйозні наслідки". Проте дипломат не став вдаватися до подробиць, що це будуть за наслідки.

Реклама

Сенатор-демократ Джин Шахін з Нью-Гемпшира, член сенатського комітету з міжнародних відносин і один із керівників двопартійної делегації Конгресу, яка відвідала Україну минулими вихідними, заявила, що не бачить ознак розколу з європейцями з приводу того, наскільки далеко Росія має зайти, щоб отримати відповідь.

У Байдена пояснили неоднозначну заяву щодо України

Президент США Джо Байден на прес-конференції 19 січня заявив, що якщо відбудеться "незначне вторгнення" Росії в Україну, країни Заходу можуть мати розбіжності щодо відповіді на дії Кремля.

"Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення і, зрештою, нам доведеться сперечатися, що робити, а чого не робити. Якщо ж російські сили перетинають кордон, вбивають українських бійців і таке інше, я думаю, це все змінює", – зазначив. Байден.

Згодом прес-секретар Держдепу США Джен Псакі пояснила як слід трактувати слова Байдена

"Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон – це буде відновлене вторгнення, і його зустрінуть швидкою, жорсткою та єдиною відповіддю США та союзники... Він підтвердив, що ці акти російської агресії отримають рішучий, взаємний та загальна відповідь", – сказала вона.

У свою чергу, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що слова Байдена "не сприяють розрядці напруженості. , яка зараз виникла в Європі", а також "дестабілізують ситуацію в Україні".

Україна закликала Захід не повторювати помилки 2014 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи слова президента США, заявив, що країни Заходу не повинні повторювати своїх помилок 2014 року. , коли Росії дозволили окупувати Крим та частину Донбасу.

Як наголосив глава МЗС, якщо говорити про потенційне нове вторгнення Росії в Україну, то "не можна його розділяти на маленьке чи велике, тому що Росія вже на території України і вбиває українських солдатів".

"У нас є трагічний досвід, коли Росія приховувала своїх військових, зриваючи з них усі ознаки приналежності до російської армії для того, щоб захопити Крим, для того, щоб вести наступальні бойові дії на Донбасі. Тому наша позиція, яку ми передаємо Сполученим Штатам Америки і всім іншим країнам, дуже проста: Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення", – сказав він.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Переговори чи конфлікт". Як пройшла зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, і які перспективи тепер для України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко "Золотий вік": чим 44-річний Володимир Зеленський відрізняється від своїх ровесників, простих українців Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
21 січня. Джордж Маршалл. Цього дня 65 років тому президент США Гаррі Трумен призначив держсекретарем країни куратора ядерного проєкту, майбутнього “рятівника Європи" - автора Плана Маршалла…
Історія дня - за хвилину
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

82 028

захворіло за тиждень в Україні

+100%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти