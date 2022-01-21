"Зелене світло для Путіна": як Захід відреагував на слова Байдена про Україну

Американського президента розкритикували за "незначне вторгнення"

Заява президента США Джо Байдена про те, що Росія може спробувати "незначне вторгнення" в Україну викликали великий резонанс у Штатах та Європі.

Американському президенту дорікають, що він натякнув Путіну, де і як убити клин між США та їхніми європейськими союзниками, використовуючи лише частину великого військового угруповання, яке він зібрав біля кордонів України, пише канадське видання. Global News .

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"Дуже тривожно та небезпечно", – написала у твіттері про зауваження Байдена член палати представників Конгресу США Ліз Чейні, член Республіканської партії з Вайомінгу та ключова союзниця демократів з деяких питань.

"Зелене світло для Путіна", – сказав республіканець Майк Гарсія з Каліфорнії.

Джо Байден / Фото: Офіційний сайт Адміністрації президента США

Європейські союзники багато в чому солідаризувалися зі Сполученими Штатами у вимогі, щоб Путін не просувався далі на українську територію та обіцянці жорсткої відповіді, якщо він це зробить. Але союзники, схоже, не дійшли єдиної думки про те, які політичні та фінансові санкції слід запровадити або навіть які дії спричинять у відповідь заходи, пише видання.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що "будь-яке вторгнення в Україну в будь-якому масштабі" стане катастрофою для Росії та всього світу, але не уточнив, якою буде відповідь Заходу. Британський міністр оборони Бен Уоллес заявив парламенту: "Є готовий пакет міжнародних санкцій, які гарантують, що російський уряд буде покараний, якщо він перейде межу". Проте він не конкретизував цю межу, крім слів щодо "будь-яких дестабілізуючих дій" Росії в Україні.

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Французький дипломат на умовах анонімності розповів виданню, що слова Байдена про "незначне вторгнення" не призвели до переосмислення "європейського консенсусу".

За його словами, будь-яка нова атака на суверенітет України матиме "величезні та серйозні наслідки". Проте дипломат не став вдаватися до подробиць, що це будуть за наслідки.

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Сенатор-демократ Джин Шахін з Нью-Гемпшира, член сенатського комітету з міжнародних відносин і один із керівників двопартійної делегації Конгресу, яка відвідала Україну минулими вихідними, заявила, що не бачить ознак розколу з європейцями з приводу того, наскільки далеко Росія має зайти, щоб отримати відповідь.

У Байдена пояснили неоднозначну заяву щодо України

Президент США Джо Байден на прес-конференції 19 січня заявив, що якщо відбудеться "незначне вторгнення" Росії в Україну, країни Заходу можуть мати розбіжності щодо відповіді на дії Кремля.

"Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення і, зрештою, нам доведеться сперечатися, що робити, а чого не робити. Якщо ж російські сили перетинають кордон, вбивають українських бійців і таке інше, я думаю, це все змінює", – зазначив. Байден.

Згодом прес-секретар Держдепу США Джен Псакі пояснила як слід трактувати слова Байдена

"Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон – це буде відновлене вторгнення, і його зустрінуть швидкою, жорсткою та єдиною відповіддю США та союзники... Він підтвердив, що ці акти російської агресії отримають рішучий, взаємний та загальна відповідь", – сказала вона.

У свою чергу, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що слова Байдена "не сприяють розрядці напруженості. , яка зараз виникла в Європі", а також "дестабілізують ситуацію в Україні".

Україна закликала Захід не повторювати помилки 2014 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи слова президента США, заявив, що країни Заходу не повинні повторювати своїх помилок 2014 року. , коли Росії дозволили окупувати Крим та частину Донбасу.

Як наголосив глава МЗС, якщо говорити про потенційне нове вторгнення Росії в Україну, то "не можна його розділяти на маленьке чи велике, тому що Росія вже на території України і вбиває українських солдатів".