Це солдати РФ, а не фермери: Кулебу здивували слова Байдена про вторгнення Путіна

Україна не хоче платити кров'ю своїх громадян через помилки Заходу, зазначив глава МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу прокоментував слова президента США Джо Байдена про можливість "незначного вторгнення" Росії в Україну. За його словами, країни Заходу не повинні повторювати своїх помилок 2014 року, коли Росії дозволили окупувати Крим та частину Донбасу.

Як наголосив глава МЗС, якщо говорити про потенційне нове вторгнення Росії в Україну, то "не можна його розділяти на маленьке чи велике, тому що Росія вже на території України та вбиває українських солдатів".

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"У нас є трагічний досвід, коли Росія приховувала своїх військових, зриваючи з них усі ознаки приналежності до російської армії для того, щоб захопити Крим, для того, щоб вести наступальні бойові дії на Донбасі. Тому наша позиція, яку ми передаємо Сполученим Штатам Америки та всім іншим країнам, дуже проста: Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення", – заявив він.

Глава МЗС, коментуючи пресконференцію Байдена, зазначив:

"Ми не приймемо жодних спроб, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не потрібно чогось робити для стримування Росії, бо це "недостатньо велике вторгнення" або "недостатньо доказів", що це російські солдати, може, це знову фермери, шахтарі" або взагалі невідомі "зелені чоловічки". Усе це пройдено".

Кулеба зазначив, що Україна вже вивчила всі ці уроки історії.

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"Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки про дії Російської Федерації. Ми про це говоримо відверто. У мене немає жодних сумнівів ані в тому, що Сполучені Штати підтримують нас, і особисто президент Байден підтримує Україну, ані в тому, що він підтримує нас не лише словами, а й конкретними справами, ані в тому, що у разі початку активних бойових дій у Сполучених Штатів та Європейського Союзу не буде іншого вибору, крім як застосувати відповідні жорсткі санкції щодо Росії", – сказав він.

У Байдена пояснили неоднозначну заяву щодо України

Президент США Джо Байден на пресконференції 19 січня заявив, що якщо відбудеться "незначне вторгнення" Росії в Україну, країни Заходу можуть мати розбіжності щодо відповіді на дії Кремля.

"Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення і, зрештою, нам доведеться сперечатися, що робити, а чого не робити. Якщо ж російські сили перетинають кордон, вбивають українських бійців і таке інше, я думаю, це все змінює", – зазначив. Байден.

Згодом прессекретар Держдепу США Джен Псакі пояснила, як слід трактувати слова Байдена

"Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон – це буде відновлене вторгнення, і його зустрінуть швидкою, жорсткою та єдиною відповіддю США та союзники... Він підтвердив, що ці акти російської агресії отримають рішучу, взаємну та спільну відповідь", – сказала вона.

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Що ще сказав Байден

Президент США Джо Байден провів пресконференцію за підсумками свого першого року при владі, на якій говорив у тому числі про Росію та про Україну. Зокрема, він попередив, що у разі нового вторгнення в Україну, Росія отримає катастрофічні наслідки для своєї економіки.

"Наші союзники та партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", – сказав Байден.

За його словами, російська влада ще ніколи не стикалася з такими санкціями, які підготували США.

Що стосується України, Байден сказав, що її вступ до НАТО найближчим часом малоймовірний, оскільки для цього потрібно виконати низку умов. За його словами, українська держава має зробити ще чимало роботи з утвердження демократії тощо.

Водночас Байден висловив упевненість, що якщо йтиметься про масштабне вторгнення Росії в Україну, то позиція Заходу буде єдиною. Він додав, що у разі нападу Росії на Україну Вашингтон має намір посилити військову присутність на Сході Європи.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що слова Байдена "не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла у Європі", а також "дестабілізують ситуацію в Україні".