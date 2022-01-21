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"Зеленый свет для Путина": как Запад отреагировал на слова Байдена об Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 января, 19:04
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Американского президента раскритиковали за "незначительное вторжение"

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия может предпринять попытку "незначительного вторжения" в Украину вызвали большой резонанс в Штатах и Европе.

Американского президента упрекают в том, что он намекнул Путину, где и как вбить клин между США и их европейскими союзниками, используя лишь часть большой войсковой группировки, которую он собрал у границ Украины, пишет канадское издание Global News.

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"Очень тревожно и опасно", – написала в Твиттере о замечании Байдена член палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни, член Республиканской партии из Вайоминга и ключевая союзница демократов по некоторым вопросам.

"Зеленый свет для Путина", – сказал республиканец Майк Гарсия из Калифорнии.

Джо Байден
Джо Байден / Фото: Официальный сайт Администрации президента США

Европейские союзники во многом солидаризировались с Соединенными Штатами в требовании, чтобы Путин не продвигался дальше на украинскую территорию, и обещании жесткого ответа, если он это сделает. Но союзники, похоже, не пришли к единому мнению о том, какие политические и финансовые санкции следует ввести или даже какие действия повлекут за собой ответные меры, пишет издание.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "любое вторжение в Украину в любом масштабе" станет катастрофой для России и всего мира, но не уточнил, каким будет ответ Запада. Британский министр обороны Бен Уоллес заявил парламенту: "Есть готовый пакет международных санкций, которые гарантируют, что российское правительство будет наказано, если оно перейдет черту". Однако он не конкретизировал эту черту, кроме слов относительно "любых дестабилизирующих действий" России в Украине.

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Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO/JAS
Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO/JAS

Французский дипломат на условиях анонимности рассказал изданию, что слова Байдена о "незначительном вторжении" не привели к переосмыслению "европейского консенсуса".

По его словам, любая новая атака на суверенитет Украины будет иметь "огромные и серьезные последствия". Однако дипломат не стал вдаваться в подробности, что это будут за последствия.

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Сенатор-демократ Джин Шахин из Нью-Гэмпшира, член сенатского комитета по международным отношениям и один из руководителей двухпартийной делегации Конгресса, посетившей Украину в минувшие выходные, заявила, что не видит признаков раскола с европейцами по поводу того, насколько далеко Россия должна зайти, чтобы получить ответ.

У Байдена объяснили неоднозначное заявление по Украине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января заявил, что если произойдет "незначительное вторжение" России в Украину, у стран Запада могут возникнуть разногласия по поводу ответа на действия Кремля.

"Одно дело, если это будет незначительное вторжение и, в итоге, нам придется спорить, что делать, а чего не делать. Если же российские силы пересекают границу, убивают украинских бойцов и так далее, я думаю, это все меняет", – отметил Байден.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки объяснила, как следует трактовать слова Байдена.

"Президент Байден четко сказал президенту России: если любые российские военные силы пересекут украинскую границу – это будет возобновленное вторжение, и его встретят быстрым, жестким и единым ответом США и союзники... Он подтвердил, что эти акты российской агрессии получат решительный, взаимный и общий ответ", – сказала она.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что слова Байдена "не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", а также "дестабилизируют ситуацию в Украине".

Украина призвала Запад не повторять ошибки 2014 года

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя слова президента США, заявил, что страны Запада не должны повторять свои ошибки 2014 года, когда России позволили оккупировать Крым и часть Донбасса.

Как подчеркнул глава МИД, если говорить о потенциальном новом вторжении России в Украину, то "нельзя его разделять на маленькое или большое, потому что Россия уже на территории Украины и убивает украинских солдат".

"У нас есть трагический опыт, когда Россия скрывала своих военных, срывая с них все признаки принадлежности к российской армии для того, чтобы захватить Крым, для того, чтобы вести наступательные боевые действия на Донбассе. Поэтому наша позиция, которую мы передаем Соединенным Штатам Америки и всем другим странам, очень простая: Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014-го года не имеют права на повторение", – сказал он.

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