Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Власть События

Это солдаты РФ, а не фермеры: Кулебу удивили слова Байдена о вторжении Путина

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 января, 16:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина не хочет платить кровью своих граждан за ошибки Запада, отметил глава МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга прокомментировал слова президента США Джо Байдена о возможности "незначительного вторжения" России в Украину. По его словам, страны Запада не должны повторять свои ошибки 2014 года, когда России позволили оккупировать Крым и часть Донбасса.

Как подчеркнул глава МИД, если говорить о потенциальном новом вторжении России в Украину, то "нельзя его разделять на маленькое или большое, потому что Россия уже на территории Украины и убивает украинских солдат".

Реклама

"У нас есть трагический опыт, когда Россия скрывала своих военных, срывая с них все признаки принадлежности к российской армии для того, чтобы захватить Крым, для того, чтобы вести наступательные боевые действия на Донбассе. Поэтому наша позиция, которую мы передаем Соединенным Штатам Америки и всем другим странам, очень простая: Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014-го года не имеют права на повторение", – заявил он.

Глава МИД, комментируя пресс-конференцию Байдена, отметил:

"Мы не воспримем никаких попыток, если они будут, объяснить Украине, что не нужно чего-то делать для сдерживания России, потому что это "недостаточно большое вторжение" или "недостаточно доказательств", что это российские солдаты, может это снова фермеры, шахтеры или вообще неизвестные "зеленые человечки". Все это пройдено".

Реклама

Кулеба отметил, что Украина уже выучила все эти уроки истории.

"Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях Российской Федерации. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что Соединенные Штаты поддерживают нас, и лично президент Байден поддерживает Украину, ни в том, что он поддерживает нас не только словами, но и конкретными делами, ни в том, что в случае начала активных боевых действий у Соединенных Штатов и Европейского Союза не будет другого выбора, кроме как применить соответствующие жесткие санкции в отношении России", – сказал он.

У Байдена объяснили неоднозначное заявление по Украине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января заявил, что если произойдет "незначительное вторжение" России в Украину, у стран Запада могут возникнуть разногласия по поводу ответа на действия Кремля.

"Одно дело, если это будет незначительное вторжение и, в итоге, нам придется спорить, что делать, а чего не делать. Если же российские силы пересекают границу, убивают украинских бойцов и так далее, я думаю, это все меняет", – отметил Байден.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки объяснила, как следует трактовать слова Байдена.

Реклама

"Президент Байден четко сказал президенту России: если любые российские военные силы пересекут украинскую границу – это будет возобновленное вторжение, и его встретят быстрым, жестким и единым ответом США и союзники... Он подтвердил, что эти акты российской агрессии получат решительный, взаимный и общий ответ", – сказала она.

Что еще сказал Байден

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию по итогам своего первого года у власти, в которой говорил в том числе о России и об Украине. В частности, он предупредил, что в случае нового вторжения в Украину Россия получит катастрофические последствия для своей экономики.

"Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", – сказал Байден.

По его словам, российская власть никогда еще не сталкивалась с такими санкциями, которые подготовили США.

Что касается Украины, Байден сказал, что ее вступление в НАТО в ближайшее время маловероятно, поскольку для этого нужно выполнить ряд условий. По его словам, украинскому государству предстоит проделать еще немало работы по утверждению демократии и так далее.

В то же время Байден выразил уверенность, что если речь пойдет о масштабном вторжении России в Украину, то позиция Запада будет единой. Он добавил, что в случае нападения России на Украину Вашингтон намерен усилить военное присутствие на Востоке Европы.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что слова Байдена "не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", а также "дестабилизируют ситуацию в Украине".

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Россия окажется в изоляции". Байден отправил четкие месседжи Путину со своей пресс-конференции и чего теперь ждать Украине Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Самый молодой президент. Психологи предупреждают, что Зеленскому грозит выгорание и профессиональный кризис Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.4

Российский рубль (₽)

0.3732

Евро (€)

32.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

72 348

заболело за неделю в Украине

+92%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять