Зеленському дозволили "порулити" поїздом (відео)

Президент України прокотився потягом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський на Київському залізничному вокзалі в рамках програми "Велике будівництво" відвідав захід "Нова залізниця". Про це повідомляє прес-служба Офісу президента на сторінці у Facebook .

Разом із президентом у поїзді їхали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Зеленського посадили за кермо потяга, згодом він пересів у вагон.

"Клас" – сказав президент.

Президенту розповіли про те, як рухається поїзд, як працює бортова система управління, і про кабіну "дивлячого". Політику сподобалося у кріслі машиніста поїзда.

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"Переїзд Володимира Зеленського до Київського залізничного вокзалу поїздом та ознайомлення на замовлення та використання нових поїздів на нових маршрутах", – повідомив ВП.

Нагадаємо, що 9 листопада не зміг взяти участь у написанні радіодиктанту через те, що у нього заплановано багато заходів на сьогодні.

Оновлення в Укрзалізниці