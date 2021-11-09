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Зеленському дозволили "порулити" поїздом (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
9 листопада, 11:57
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Президент України прокотився потягом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський на Київському залізничному вокзалі в рамках програми "Велике будівництво" відвідав захід "Нова залізниця". Про це повідомляє прес-служба Офісу президента на сторінці у Facebook .

Разом із президентом у поїзді їхали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Зеленського посадили за кермо потяга, згодом він пересів у вагон.

"Клас" – сказав президент.

Президенту розповіли про те, як рухається поїзд, як працює бортова система управління, і про кабіну "дивлячого". Політику сподобалося у кріслі машиніста поїзда.

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"Переїзд Володимира Зеленського до Київського залізничного вокзалу поїздом та ознайомлення на замовлення та використання нових поїздів на нових маршрутах", – повідомив ВП.

Нагадаємо, що 9 листопада не зміг взяти участь у написанні радіодиктанту через те, що у нього заплановано багато заходів на сьогодні.

Оновлення в Укрзалізниці

  • У "Укрзалізниця" обговорюють можливість будівництва нової залізничної гілки до курорту Буковель на Івано-Франківщині. Проект обійдеться щонайменше один мільярд гривень, а будівництво займе не менше року.
  • Крім того, "Укрзалізниця" представила оновлене меню ланч-боксів, що з'явиться у поїздах "Інтерсіті+" вже до кінця осені.
  • "Укрзалізниця" запустила на Південно-Західній залізниці приміський поїзд , обладнаний спеціальними місцями для перевезення велосипедів.

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