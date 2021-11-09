Зеленскому разрешили "порулить" поездом (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский на Киевском железнодорожном вокзале в рамках программы "Большая стройка" посетил мероприятие "Новая железная дорога". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.
Вместе с президентом в поезде ехали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Зеленского посадили за руль поезда, затем он пересел в вагон.
"Класс" – сказал президент.
Президенту рассказали о том, как двигается поезд, как работает бортовая система управления, и о кабине "смотрящего". Политику понравилось в кресле машиниста поезда.
"Переезд Владимира Зеленского в Киевский железнодорожный вокзал поездом и ознакомление по заказу и использованию новых поездов на новых маршрутах", – сообщил ОП.
Напомним, что 9 ноября не смог принять участие в написании радиодиктанта из-за того, что у него запланировано много мероприятий на сегодня.
Обновление в Укрзализнице
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