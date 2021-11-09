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Зеленскому разрешили "порулить" поездом (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
9 ноября, 11:57
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Президент Украины прокатился в поезде
Политику понравилось в кресле машиниста поезда
Политику понравилось в кресле машиниста поезда / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский на Киевском железнодорожном вокзале в рамках программы "Большая стройка" посетил мероприятие "Новая железная дорога". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на странице в Facebook.

Вместе с президентом в поезде ехали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Зеленского посадили за руль поезда, затем он пересел в вагон.

"Класс" – сказал президент.

Президенту рассказали о том, как двигается поезд, как работает бортовая система управления, и о кабине "смотрящего". Политику понравилось в кресле машиниста поезда.

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"Переезд Владимира Зеленского в Киевский железнодорожный вокзал поездом и ознакомление по заказу и использованию новых поездов на новых маршрутах", – сообщил ОП.

Напомним, что 9 ноября не смог принять участие в написании радиодиктанта из-за того, что у него запланировано много мероприятий на сегодня.

Обновление в Укрзализнице

  • В "Укрзализныце" обсуждают возможность строительства новой железнодорожной ветки к курорту Буковель в Ивано-Франковской области. Проект обойдется минимум в один миллиард гривен, а строительство займет не меньше года.
  • Кроме того, "Укрзализныця" представила обновленное меню ланч-боксов, которое появится в поездах "Интерсити+" уже до конца осени.
  • "Укрзализныця" запустила на Юго-Западной железной дороге пригородный поезд, оборудованный специальными местами для перевозки велосипедов.

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