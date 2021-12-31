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Зеленський призначив директора ДБР

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31 грудня, 20:12
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Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова директором Державного бюро розслідувань, який до цього виконував обов'язки керівника відомства.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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"Відповідно до частини третьої статті 10, частини першої статті 11 закону України "Про Державне бюро розслідувань" ухвалюю: призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років", – йдеться в указі №№691/2021.

Хто такий Олексій Сухачов

Народився 1978 року в Харкові. 2000 року закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство". Доктор юридичних наук, захистив дисертацію за спеціальністю: "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність". Заслужений юрист.

З 2000 р. розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника начальника Головного управління Центрального управління СБУ.

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Упродовж 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.

Протягом 2019-2020 років проходив військову службу у Службі зовнішньої розвідки України.

За результатами відкритого конкурсу у серпні 2020 року був призначений на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань, а у вересні того ж року став виконувачем обов'язків голови відомства.

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А тим часом ДБР взялося за колишнього заступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі – відкрито два кримінальні провадження.

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