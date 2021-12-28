Гогілашвілі потрапив у дві кримінальні справи – у чому підозрюють

За екс-заступник міністра МВС взялося ДБР

Олександр Гогілашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування стосовно ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував скандал із правоохоронцями на в'їзді до Донецької області.

Про це повідомив голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков в Telegram.

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"Олександр Гогілашвілі нестиме відповідальність як за свою аморальну поведінку, так і за можливе порушення закону!" – написав він.

Зазначається, що ДБР розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.



Також Офіс генерального прокурора залучив звернення МФО "Розумна політика" про можливий опір працівнику правоохоронного органу у відповідну кримінальну справу.



"Сподіваюся на об'єктивне та швидке розслідування цієї резонансної справи. Обов'язково триматимемо руку на пульсі!" – підсумував Разумков.

Скандал на блокпосту