Зеленский назначил директора ГБР

Глава государства определил и срок работы Алексею Сухачеву

Зеленский окончательно утвердил Сухачева (справа) в должности. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований, который до этого исполнял обязанности руководителя ведомства.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"В соответствии с частью третьей статьи 10, частью первой статьи 11 закона Украины "О Государственном бюро расследований" постановляю: назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", – говорится в указе № №691/2021.

Кто такой Алексей Сухачев

Родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности: "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность". Заслуженный юрист.

С 2000 г. начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного к заместителю начальника Главного управления Центрального управления СБУ.

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В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 года был назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований, а в сентябре того же года стал исполняющим обязанности главы ведомства.

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А тем временем ГБР взялось за бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили – открыто два уголовных производства.