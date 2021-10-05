Зеленський буде керувати країною за допомогою системи "СОТА"

Громади на місцях беруться під тотальний комп'ютерний державний контроль

Президент України висловився за надання відкритого доступу до більшості даних системи "СОТА" / Колаж "Сьогодні"

В Україні почала працювати інформаційно-аналітична система "СОТА", яка здійснює моніторинг і аналіз усіх процесів, які відбуваються в управлінні нашою державою та в питаннях національної безпеки. Також вона здійснює моніторинг того, що відбувається за кордоном. Це розробка Апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України, де і пройшла презентація системи "СОТА".

Реклама

Читайте також: Комаровський емоційно висловився про ініціативи секретаря РНБО

Повний моніторинг

"Система, що веде повний моніторинг усіх процесів, які відбуваються в нашій державі в цій царині, і яка дає змогу знати, розуміти, прогнозувати й ухвалювати ті чи інші управлінські рішення, пов’язані, зокрема, з ситуацією з поширенням COVID-19", – зазначив під час презентації секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також додав, що "СОТА" допомагає чітко розуміти, де й що відбувається у розрізі кожної територіальної громади. Система буде збирати і аналізувати верифіковану інформацію щодо різних сфер життєдіяльності країни та її національної безпеки. Дані цієї системи будуть брати до уваги при ухваленні тих чи інших важливих управлінських рішень.

Реклама

Як працює "СОТА"

Система працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних із різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки у понад 20 напрямах з метою ефективної координації діяльності державних органів.

Серед цих напрямів:

Реклама

соціальна,

внутрішньо- та зовнішньополітична безпека,

події в зоні проведення ООС,

поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні,

просторова та функціональна трансформація,

самоврядування у контексті децентралізації,

місцеві бюджети та спроможність громад,

надрокористування,

економічна безпека,

фінансові ринки,

загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках тощо.

Уся інформація, яка збирається із зовнішніх джерел та обробляється в системі, синхронізована з геопросторовими даними.

Відкриті дані

За словами секретаря РНБО, президент України висловився за надання відкритого доступу до більшості даних системи, зокрема з огляду на інформаційну безпеку в країні та задля ефективної боротьби з дезінформацією. Будь-хто може зайти у систему за посиланням і знайти дані щодо ситуації в будь-якій точці, щоб, серед іншого, перевірити та зіставити інформацію.

"Закрита частина стосується лише військової складової, а щодо кожної іншої сфери нашої життєдіяльності маємо чітку й зрозумілу ситуацію", – резюмував секретар РНБО.