Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚫 Скандальный закон про олигархов 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове
СЕГОДНЯ Власть События

Зеленский будет управлять страной с помощью системы "СОТА"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 октября, 16:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Власти на местах берутся под тотальный компьютерный государственный контроль
Президент Украины высказался за предоставление открытого доступа к большинству данных системы "СОТА" / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины высказался за предоставление открытого доступа к большинству данных системы "СОТА" / Коллаж "Сегодня"

В Украине начала работать информационно-аналитическая система "СОТА", которая осуществляет мониторинг и анализ всех процессов, происходящих в управлении нашим государством и в вопросах национальной безопасности. Также она осуществляет мониторинг того, что происходит за рубежом. Это разработка Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Про это сообщается на сайте Офиса президента Украины, где и прошла презентация системы "СОТА".

Реклама

Читайте также:

Полный мониторинг

"Система, которая ведет полный мониторинг всех процессов, происходящих в нашем государстве в этой области, и которая позволяет знать, понимать, прогнозировать и принимать те или иные управленческие решения, связанные, в том числе, с ситуацией с распространением COVID-19", – отметил во время презентации секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также добавил, что "СОТА" помогает четко понимать, где и что происходит в разрезе каждой территориальной общины. Система будет собирать и анализировать верифицируемую информацию о различных сферах жизнедеятельности страны и ее национальной безопасности. Данные этой системы будут принимать во внимание при принятии тех или иных важных управленческих решений.

Реклама

Читайте также:

Как работает "СОТА"

Система работает с Big Data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из разных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности в более чем 20 направлениях с целью эффективной координации деятельности государственных органов.

Среди этих направлений:

Реклама
  • социальная;
  • внутри- и внешнеполитическая безопасность;
  • события в зоне проведения ООС;
  • распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине;
  • пространственная и функциональная трансформация;
  • самоуправление в контексте децентрализации;
  • местные бюджеты и способность общин;
  • недропользование;
  • экономическая безопасность;
  • финансовые рынки;
  • угрозы на внутренних и внешних рынках и т. д.

Вся информация, которая собирается из внешних источников и обрабатывается в системе, синхронизирована с геопространственными данными.

Читайте также:

Открытые данные

По словам секретаря СНБО, президент Украины высказался за предоставление открытого доступа к большинству данных системы. Делает это для эффективной борьбы с дезинформацией. Любой может зайти в систему по ссылке и найти данные о ситуации в любой точке, чтобы, среди прочего, проверить и сопоставить информацию.

"Закрытая часть касается только военной составляющей, а по каждой другой сфере нашей жизнедеятельности имеем четкую и понятную ситуацию", – резюмировал секретарь СНБО.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.365

Евро (€)

30.93

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,97
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,23
17,55
Короновирус за неделю

67 900

заболело за неделю в Украине

+47%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять