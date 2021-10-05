Зеленский будет управлять страной с помощью системы "СОТА"

Власти на местах берутся под тотальный компьютерный государственный контроль

Президент Украины высказался за предоставление открытого доступа к большинству данных системы "СОТА" / Коллаж "Сегодня"

В Украине начала работать информационно-аналитическая система "СОТА", которая осуществляет мониторинг и анализ всех процессов, происходящих в управлении нашим государством и в вопросах национальной безопасности. Также она осуществляет мониторинг того, что происходит за рубежом. Это разработка Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Про это сообщается на сайте Офиса президента Украины, где и прошла презентация системы "СОТА".

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Полный мониторинг

"Система, которая ведет полный мониторинг всех процессов, происходящих в нашем государстве в этой области, и которая позволяет знать, понимать, прогнозировать и принимать те или иные управленческие решения, связанные, в том числе, с ситуацией с распространением COVID-19", – отметил во время презентации секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также добавил, что "СОТА" помогает четко понимать, где и что происходит в разрезе каждой территориальной общины. Система будет собирать и анализировать верифицируемую информацию о различных сферах жизнедеятельности страны и ее национальной безопасности. Данные этой системы будут принимать во внимание при принятии тех или иных важных управленческих решений.

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Как работает "СОТА"

Система работает с Big Data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из разных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности в более чем 20 направлениях с целью эффективной координации деятельности государственных органов.

Среди этих направлений:

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социальная;

внутри- и внешнеполитическая безопасность;

события в зоне проведения ООС;

распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине;

пространственная и функциональная трансформация;

самоуправление в контексте децентрализации;

местные бюджеты и способность общин;

недропользование;

экономическая безопасность;

финансовые рынки;

угрозы на внутренних и внешних рынках и т. д.

Вся информация, которая собирается из внешних источников и обрабатывается в системе, синхронизирована с геопространственными данными.

Открытые данные

По словам секретаря СНБО, президент Украины высказался за предоставление открытого доступа к большинству данных системы. Делает это для эффективной борьбы с дезинформацией. Любой может зайти в систему по ссылке и найти данные о ситуации в любой точке, чтобы, среди прочего, проверить и сопоставить информацию.

"Закрытая часть касается только военной составляющей, а по каждой другой сфере нашей жизнедеятельности имеем четкую и понятную ситуацию", – резюмировал секретарь СНБО.