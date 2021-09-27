Комаровський емоційно висловився про ініціативи секретаря РНБО

Відомий лікар вважає, що з Данілова на рівному місці зробили зірку світової величини

Комаровський (зліва) "наїхав" на Данілова. колаж "Сьогодні"

Відомий український педіатр Євген Комаровський у своїй програмі "Підсумки тижня" на телеканалі "Україна 24" розкритикував ініціативи секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова – пригадав йому і закон про олігархів, і латиницю.

Доктору не подобається, що журналісти в принципі звертають увагу на такі заяви і говорять про це.

"Є у нас структура, називається – Рада національної безпеки і оборони. Хто очолює цю Раду? Наш улюблений президент. Вони вирішують важливі питання. І ось в рамках цього РНБО призначили людину, секретаря – як у мене є секретар, офіс-менеджер, який призводить офіс в порядок. Які за Конституцією права у секретаря РНБО? Хто це взагалі? Це ж ми зробили з Данілова зірку світового рівня, що визначає політику країни, призначає, хто олігарх, а хто ні", – сказав Комаровський.

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Також лікар прокоментував слова Данілова про зміну кирилиці на латиницю.

"Ну хоче він, це його програма. Він може тризуб зробити чотиризубом, наприклад. Давайте "Київ" будемо писати через букву "є". Від них же все можна очікувати. Давайте на прапорі кольори місцями поміняємо", – резюмував він.

Останні заяви Данілова

Після його пропозиції відмовитися від кирилиці, в мережі спалахнула запекла дискусія, багатьом ця ідея не сподобалася. У відповідь Данілов потролив противників латиниці і додав, що готовий обговорювати це питання і далі.

Також секретар РНБО відомий своєю затятою підтримкою закону про олігархів. Він вітав ухвалення документа Верховною Радою, а також розповідав, що в Україні розробили систему моніторингу олігархів.

Нещодавно трапився цікавий казус на брифінгу за участі Данілова. Йому не сподобалося питання журналіста російською мовою.

Як ми писали раніше, журналіст Дмитро Гордон негативно відреагував на слова Данілова про латиницю, хоча похвалив його ініціативу щодо вивчення англійської мови на національному рівні.