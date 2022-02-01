Це буде катастрофа! Джонсон попередив Путіна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії було б воєнною катастрофою для України та світу, а також поразкою для Володимира Путіна.
Про це він заявив на брифінгу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
"Дальнє вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою. Це було б і військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. Потенційне вторгнення було б поразкою Путіна, який каже, що піклується про інтереси українського народу", – заявив прем'єр Британії.
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Візит Джонсона до України
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва, щоб обговорити з Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн. фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
- Візит також пов'язаний із новим альянсом України з Великобританією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.
- Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним через Україну.