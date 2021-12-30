Навіщо Путін дзвонить Байдену? У Кремлі назвали головну тему переговорів

Президенти РФ та США Володимир Путін та Джо Байден сьогодні, 30 грудня, обговорять по телефону актуальні питання переговорів щодо гарантій безпеки.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
По його словам, головна тема розмови: переговори про "гарантії безпеки", які відбудуться після новорічних свят між Москвою та Вашингтоном
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Він наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено. Пєсков нагадав, що переговори відбудуться з ініціативи президента Путіна.
Більше того, Пєсков заявив, що Росія нібито ніколи "не була джерелом напруги і не була першоджерелом напруги".
"Ми налаштовані на розмову, ми хочемо цієї розмови. Ми вважаємо, що тільки в ході переговорів можливе вирішення тих нагальних проблем, які вдосталь є між нами", – сказав він.
Зазначимо, бесіда Байдена та Путіна запланована на 22:30 (по Києву). Вона стане другим прямим контактом між двома лідерами у грудні 2021 року.
Ультиматум РФ щодо НАТО
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Навіть більше, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за основоположними принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право визначати своє майбутнє і зовнішню політику.
- Крім того, президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин Господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".