Навіщо Путін дзвонить Байдену? У Кремлі назвали головну тему переговорів

Розмова відбудеться з ініціативи президента РФ о 22:30 за київським часом

Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президенти РФ та США Володимир Путін та Джо Байден сьогодні, 30 грудня, обговорять по телефону актуальні питання переговорів щодо гарантій безпеки.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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По його словам, головна тема розмови: переговори про "гарантії безпеки", які відбудуться після новорічних свят між Москвою та Вашингтоном

Він наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено. Пєсков нагадав, що переговори відбудуться з ініціативи президента Путіна.

Більше того, Пєсков заявив, що Росія нібито ніколи "не була джерелом напруги і не була першоджерелом напруги".

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"Ми налаштовані на розмову, ми хочемо цієї розмови. Ми вважаємо, що тільки в ході переговорів можливе вирішення тих нагальних проблем, які вдосталь є між нами", – сказав він.

Зазначимо, бесіда Байдена та Путіна запланована на 22:30 (по Києву). Вона стане другим прямим контактом між двома лідерами у грудні 2021 року.

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