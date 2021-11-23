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За ЛГБТ-символіку хочуть сильно штрафувати: що вигадали депутати

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
23 листопада, 13:28
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На думку авторів нового законопроєкту, розмови про одностатеві шлюби є загрозою нацбезпеці України
У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо пропаганди гомосексуалізму. Фото: колаж "Сьогодні"
У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо пропаганди гомосексуалізму. Фото: колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону про внесення змін до Кодексу України "Про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду відхилень від конституційних норм сім'ї, дитинства, материнства та батьківства", яким пропонується встановити штрафи за "пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму".

Авторами законопроєкту №6327 є депутати від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, Анатолій Драбовський, Сергій Кузьміних, Артем Культенко, а також Віктор Мялик від групи "За майбутнє".

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Що відомо?

Законопроєктом пропонується КоАП доповнити новою статтею – "Пропаганда педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму".

Нею передбачається, що така пропаганда передбачає накладення штрафу розміром 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) на громадян (фізичних осіб) та розміром 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) штрафу на юридичних.

Якщо такі дії будуть вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення, то за це вже можна буде отримати штраф розміром 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) для фізичних осіб та розміром 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн.) для юридичних осіб.

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У разі, якщо така пропаганда буде здійснена посадовою особою, це призведе до накладення штрафу розмірі 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн).

Також ці депутати зареєстрували ще два пов'язані з темою законопроєкти: №6325 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до Конституції норм про охорону сім'ї, дитинства, материнства та батьківства".

А також №6326 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо недопущення витрачання бюджетних коштів на пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму".

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Що у пояснювальній записці?

На думку народних обранців, пропаганда педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму складає реальну загрозу національній безпеці України. У пояснювальній записці до законопроєкту №6326 вони написали, що такого роду дії "призводять до епідемії ВІЛ/СНІД, незворотного каліцтва людей ("трансгендерний перехід"), порушення права на свободу слова і віросповідання, порушення права на свободу наукових досліджень, руйнації інституту сім’ї, демографічної кризи, унеможливлюють виховання дітей в конституційному руслі, чим порушуються права дітей та їхніх батьків".

Що таке пропаганда педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму

У законопроєкті №6327 автори наводять визначення педофілії як відносин сексуального характеру між повнолітнім та особою, яка не досягла 16-річного віку. До пропаганди педофілії вони віднесли такі действия:

  • громадське визнання педофілії одним із варіантів норми;
  • публічне заперечення наявності негативних наслідків для дітей, які постраждали від педофілії, або визнання, що за наявності добровільної згоди дитини педофілія не є шкідливою;
  • виготовлення, розповсюдження, демонстрація фільмів або інших відеоматеріалів (зокрема, мультфільмів), що містять стосунки сексуального характеру між повнолітньою особою та особою, яка не досягла 16-річного віку.

Під гомосексуалізмом, зазначається у законопроєкті, слід розуміти відносини сексуального характеру між особами однієї статі. Під пропагандою гомосексуалізму, згідно з текстом, слід розуміти, зокрема:

  • виготовлення та/або розповсюдження, а також публічне використання продукції, що містить ЛГБТ-символіку;
  • публічну демонстрацію стосунків сексуального характеру між особами однієї статі або виготовлення, розповсюдження, демонстрацію фільмів або інших відеоматеріалів (зокрема, мультфільмів), що містять відносини сексуального характеру між особами однієї статі.

Трансгендеризм у розумінні народних депутатів від "Слуги народу" та "За майбутнє" полягає у невідповідній самоідентифікації особи до своєї біологічної статі. Під пропагандою трансгендеризму вони розуміють:

  • рекламу гормональної терапії чи хірургічної операції зі зміни статі або заклики до використання такої продукції чи послуг;
  • публічне визнання трансгендеризму одним із варіантів норми або його рекламу.

Раніше ми повідомляли, що представники ЛГБТ+ тікають від переслідувань талібів до Великої Британії.

Також нагадаємо, солдата ЗСУ зацькували через його орієнтацію.

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