Ющенко з вином і бородою обіймається з таємничою блондинкою – фото

Ющенко зустрів Новий рік у несподіваному для багатьох українців образі

Ющенко найімовірніше не поголився перед святами / Фото: Колаж: Сьогодні

67-річний третій президент України Віктор Ющенко зустрів Новий рік у родинному колі. Фото зі святкування на своїй сторінці Facebook опублікувала Катерина Ющенко

"З новим роком, пане господарю!" – написала вона.

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Багато користувачів, побачивши кардинальні зміни у зовнішності Ющенка (третій президент відростив бороду та вуса – ред.) припустили, що його дружина Катерина теж внесла корективи у свій образ. Як з'ясувалося, разом із ним на фото – однофамілиця його дружини та близька родичка сім'ї.

Катерина Ющенко – дружина племінника Віктора Ющенка Ярослава. Вона є директором Ukrainian Wine & Spirit School, членом Асоціації сомельє України.

На фото Ярослав Ющенко

Привітання Зеленського

За традицією, що склалася, 31 грудня 2021 року, президент привітав українців з наступаючим Новим роком. Він розповів про головні досягнення за 2021 рік, подякувавши українцям, які будують та творять країну. Зокрема, він зазначив, що країна вистояла, незважаючи на залякування і зовнішніми загрозливими факторами, і внутрішніми.

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Як святкували інші політики

Журналіст Дмитро Гордон на Новий рік у прямому ефірі роздавав подарунки політикам і не лише. Дісталося навіть президентові РФ Володимиру Путіну, але не факт, що презент довезуть до Москви.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зустрів новий 2022 рік із відомим у минулому футболістом київського Динамо Сергієм Ребровим.