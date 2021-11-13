Яценюк назвав винних у провалі проекту "Стіна"

Найбільше реалізації проекту не хотіла Росія

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова" Савіка Шустера на телеканалі "Україна 24" розповів про те, що будівництво державного кордону було дискредитоване через те, що його намагалися усунути з посади прем'єр-міністра.

Арсеній Яценюк нагадав, що він на посаді глави уряду 2014 року заявив про план облаштування державного кордону, а 2015-го почали його будувати.

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"Будівництво державного кордону було дискредитоване через те, що з Яценюком просто боролися як із політичним опонентом, щоб усунути з посади прем'єра. Але дискредитували не просто прем’єр-міністра, – дискредитували взагалі ідею будівництва державного кордону", – сказав він.

Також політик зазначив, що найбільше будівництва стіни не хотіла Росія.

"Хто був на перших шпальтах (з дискредитації кордону – ред.)? Росія. Які телеканали в Україні виступали проти будівництва державного кордону? Це колишній медведчуківський пул. Хто більше верещав стосовно будівництва державного кордону України? Лавров та інша компанія із російського МЗС", – сказав він.

Також він зазначив, що через п'ять років, як він пішов з посади, заплановане ним облаштування кордону досі не завершено: "Тільки на 50% збудовано державний кордон", – сказав Яценюк.

За його словами, через кризу з мігрантами, зараз країни ЄС починають зміцнювати свої кордони, хоча Україна почала це робити давно.

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"Пройшло лише п'ять років. І зараз Європейський Союз – Латвія, Литва, Естонія, Польща – будують такий самий державний кордон, який почали будувати ми", – резюмував він.

Українська "Стіна" на кордоні з Росією

Вперше в Україні заговорили про проект "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту.

Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованої прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони. Проєкт передбачає встановлення сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордони і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.

Європа хоче свою "стіну Яценюка"

12 країн Європейського Союзу, які межують з Росією і Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, як зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком 2014 року.

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Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони зі східними країнами сучасне загороджувальне зміцнення, яке не дасть можливості легко проникати до них нелегальним мігрантам.