Яценюк назвал виновных в провале проекта "Стена"

Больше всего реализации проекта не хотела Россия

Яценюк считает, что проект "Стена" провалился из-за России / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" Савика Шустера на телеканале "Украина 24" рассказал о том, что строительство государственной границы было дискредитировано из-за того, что его пытались сместить с должности премьер-министра.

Арсений Яценюк напомнил, что на посту главы правительства в 2014 году заявил о плане обустройства государственной границы, а в 2015-м начали его строить.

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"Строительство государственной границы было дискредитировано из-за того, что с Яценюком "просто боролись как с политическим оппонентом, чтобы сместить с должности премьера. Но дискредитировали не просто премьер-министра, – дискредитировали вообще идею строительства государственной границы", – сказал он.

Также политик отметил, что больше всего строительства стены не хотела Россия.

"Кто были на первых полосах (по дискредитации границы – ред.)? Россия. Какие телеканалы в Украине выступали против строительства государственной границы? Это бывший медведчуковский пул. Кто больше визжал по поводу строительства государственной границы Украины? Лавров и другая компания из российского МИДа", – сказал он.

Также он отметил, что спустя пять лет, как он ушел с должности, запланированное им обустройство границы до сих пор не завершено: "Только на 50% построена государственная граница", – сказал Яценюк.

По его словам, из-за кризиса с мигрантами сейчас страны ЕС начинают укреплять свои границы, хотя Украина начала это делать давно.

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"Прошло всего-то пять лет. И в данный момент Европейский Союз – Латвия, Литва, Эстония, Польша – строят подобный же государственную границу, которую начали строить мы", – резюмировал он.

Украинская "Стена" на границе с Россией

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа. Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Вдоль границы будут оборудованы 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей, а также другие инженерно-строительные сооружения.

Европа хочет свою "стену Яценюка"

12 стран Европейского Союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, какую сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году.

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Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.