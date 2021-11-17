"Я навіть із ними не контактую": Ярош сказав, чи входить до команди Зеленського

Колишній лідер "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, який нещодавно став радником головнокомандувача Збройних Сил України, не вважає себе частиною команди Зеленського. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Гордон ", Коментуючи своє призначення.
"Ні, я навіть не контактую з командою Зеленського. Я радник головнокомандувача ЗСУ, який, власне, займається обороною держави та її команди. Більшість цих людей я знаю з 2014–2015 років, це дуже близькі мені люди. Але, знову ж таки, вони не займаються політикою, вони займаються предметною військовою справою", – наголосив він.
Ярош був здивований ажіотажем після його призначення, адже воно має суто оборонний, а не політичний характер.
"Я не дуже розумію, чому такий ажіотаж виник навколо пропозиції, яку я прийняв. Це суто військова справа", – сказав він.
Також говорячи про повернення в політику, він сказав, що зараз він не розглядає це питання.
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"Я не виключаю, що настане час – і потрібно буде повернутися в політику. Але при цьому не зараз.
Що відомо про Яроша
- Дмитро Ярош був одним із ініціаторів та лідером громадського руху "Правий сектор", який особливо був помічений наприкінці 2013-го – на початку 2014 років на Євромайдані.
- З 2014 року брав участь у формуванні добровольчих загонів боротьби з російською агресією на Донбасі. Влітку того ж року на базі силового блоку "Правого сектору" створив Український Добровольчий корпус (ДУК). У січні 2015-го навіть отримав поранення.
- Також він балотувався у президенти на позачергових виборах 2014-го. Президентом він не став, натомість зміг потрапити до парламенту і став народним депутатом, але не увійшов до жодної фракції. Став заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.
- У Росії він як червона ганчірка для бика, окупанти навіть придумали відомий фейк "візитці Яроша" . У Росії він є фігурантом кримінальних справ, є рішення суду про його заочний арешт.