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"Я навіть із ними не контактую": Ярош сказав, чи входить до команди Зеленського

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 листопада, 12:08
В закладинки
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Ярош відносить себе до команди головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній лідер "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, який нещодавно став радником головнокомандувача Збройних Сил України, не вважає себе частиною команди Зеленського. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Гордон ", Коментуючи своє призначення.

"Ні, я навіть не контактую з командою Зеленського. Я радник головнокомандувача ЗСУ, який, власне, займається обороною держави та її команди. Більшість цих людей я знаю з 2014–2015 років, це дуже близькі мені люди. Але, знову ж таки, вони не займаються політикою, вони займаються предметною військовою справою", – наголосив він.

Ярош був здивований ажіотажем після його призначення, адже воно має суто оборонний, а не політичний характер.

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"Я не дуже розумію, чому такий ажіотаж виник навколо пропозиції, яку я прийняв. Це суто військова справа", – сказав він.

Також говорячи про повернення в політику, він сказав, що зараз він не розглядає це питання.

"Я не виключаю, що настане час – і потрібно буде повернутися в політику. Але при цьому не зараз.

Що відомо про Яроша

  • Дмитро Ярош був одним із ініціаторів та лідером громадського руху "Правий сектор", який особливо був помічений наприкінці 2013-го – на початку 2014 років на Євромайдані.
  • З 2014 року брав участь у формуванні добровольчих загонів боротьби з російською агресією на Донбасі. Влітку того ж року на базі силового блоку "Правого сектору" створив Український Добровольчий корпус (ДУК). У січні 2015-го навіть отримав поранення.
  • Також він балотувався у президенти на позачергових виборах 2014-го. Президентом він не став, натомість зміг потрапити до парламенту і став народним депутатом, але не увійшов до жодної фракції. Став заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.
  • У Росії він як червона ганчірка для бика, окупанти навіть придумали відомий фейк "візитці Яроша" . У Росії він є фігурантом кримінальних справ, є рішення суду про його заочний арешт.

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