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"Я даже с ними не контактирую": Ярош сказал, входит ли в команду Зеленского

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 ноября, 12:08
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Ярош относит себя к команде главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Ярош не считает себя частью команды Зеленского
Ярош не считает себя частью команды Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший лидер "Правого сектора" и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош, который недавно стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины, не считает себя частью команды Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон", комментируя свое назначение.

"Нет, я даже не контактирую с командой Зеленского. Я советник главнокомандующего ВСУ, который, собственно, занимается обороной государства и его команды. Большую часть этих людей я знаю с 2014–2015 годов, это очень близкие мне люди. Но, опять же, они не занимаются политикой, они занимаются предметным военным делом", – отметил он.

Ярош был удивлен ажиотажем после его назначения, ведь оно носит сугубо оборонный, а не политический характер.

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"Я не очень понимаю, почему такой ажиотаж возник вокруг предложения, которое я принял. Это чисто военное дело", – сказал он.

Также говоря о возвращении в политику, он сказал, что в данный момент он не рассматривает этот вопрос.

"Я не исключаю, что придет время – и нужно будет вернуться в политику. Но при всем при том не сейчас.

Что известно о Яроше

  • Дмитрий Ярош был одним из инициаторов и лидером общественного движения "Правый сектор", которое особенно было замечено в конце 2013-го – начале 2014 годов на Евромайдане.
  • С 2014 года принимал участие в формировании добровольческих отрядов по борьбе с российской агрессией на Донбассе. Летом того же года на базе силового блока "Правого сектора" создал Добровольческий украинский корпус (ДУК). В январе 2015-го даже получил ранение.
  • Также он баллотировался в президенты на внеочередных выборах в 2014-м. Президентом он не стал, зато смог попасть в парламент и стал народным депутатом, но не вошел ни в одну фракцию. Стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
  • В России он как красная тряпка для быка, оккупанты даже придумали известный фейк о "визитке Яроша". В России он является фигурантом уголовных дел, есть и решение суда о его заочном аресте.

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