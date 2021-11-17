"Я даже с ними не контактирую": Ярош сказал, входит ли в команду Зеленского

Бывший лидер "Правого сектора" и командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош, который недавно стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины, не считает себя частью команды Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Гордон", комментируя свое назначение.
"Нет, я даже не контактирую с командой Зеленского. Я советник главнокомандующего ВСУ, который, собственно, занимается обороной государства и его команды. Большую часть этих людей я знаю с 2014–2015 годов, это очень близкие мне люди. Но, опять же, они не занимаются политикой, они занимаются предметным военным делом", – отметил он.
Ярош был удивлен ажиотажем после его назначения, ведь оно носит сугубо оборонный, а не политический характер.
"Я не очень понимаю, почему такой ажиотаж возник вокруг предложения, которое я принял. Это чисто военное дело", – сказал он.
Также говоря о возвращении в политику, он сказал, что в данный момент он не рассматривает этот вопрос.
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"Я не исключаю, что придет время – и нужно будет вернуться в политику. Но при всем при том не сейчас.
Что известно о Яроше
- Дмитрий Ярош был одним из инициаторов и лидером общественного движения "Правый сектор", которое особенно было замечено в конце 2013-го – начале 2014 годов на Евромайдане.
- С 2014 года принимал участие в формировании добровольческих отрядов по борьбе с российской агрессией на Донбассе. Летом того же года на базе силового блока "Правого сектора" создал Добровольческий украинский корпус (ДУК). В январе 2015-го даже получил ранение.
- Также он баллотировался в президенты на внеочередных выборах в 2014-м. Президентом он не стал, зато смог попасть в парламент и стал народным депутатом, но не вошел ни в одну фракцию. Стал заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
- В России он как красная тряпка для быка, оккупанты даже придумали известный фейк о "визитке Яроша". В России он является фигурантом уголовных дел, есть и решение суда о его заочном аресте.