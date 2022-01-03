WSJ назвала двох хуліганів, які "кошмарять" Байдена

Штати не забули про ядерні справи Ірану, але на першому місці поки що Україна та Росія

Окрім переговорів, є ще Іран та збагачення урану / Фото: Колаж: Сьогодні

Найбільшими проблемами, з якими США зіштовхнуться у 2022 році, будуть не COVID-19 або інфляція, а Росія та Іран. Про це пише видання The Wall Street Journal .

"Те, як адміністрація Байдена поводиться з цими двома ворожими деспотичними урядами, може визначити, наскільки безпечною буде наша країна на довгі роки", – йдеться у статті.

Москва і Тегеран відчувають зовнішню політику адміністрації, яка у перший рік її існування була скоріш принциповою, ніж "мускулистою".

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Що відбувається

Росія зосередила свої війська на кордоні з Україною. Незабаром будуть переговори двох лідерів – США та РФ щодо гарантій безпеки, які стосуються не вступу до НАТО країн, зокрема України.

В цей же час

Іран продовжує збільшувати збагачення урану та наближатися до створення ядерної зброї.

У 2010 Іран як жест доброї волі заявив про те, що призупиняє розвиток ядерної програми у відповідь на пропозиції "нейтральних країн".

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15 липня 2015 року Іран та країни "шістки" (США, Франція, Велика Британія, Німеччина, Китай та Росія) досягли угоди щодо іранської ядерної програми в обмін на відміну санкцій проти Ірану. За угодою Іран має допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти, країни Заходу, у свою чергу, поступово зніматимуть із Ірану санкції. Угода має бути ратифікована всіма сторонами та схвалена Радою Безпеки ООН.