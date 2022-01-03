WSJ назвала двух хулиганов, которые "кошмарят" Байдена

Штаты не забыли о ядерных делах Ирана, но на первом месте пока Украина и Россия

Кроме переговоров, есть еще Иран и обогащение урана / Фото: Коллаж: Сегодня

Самыми большими проблемами, с которыми США столкнутся в 2022 году, будут не COVID-19 или инфляция, а Россия и Иран. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"То, как администрация Байдена обращается с этими двумя враждебными деспотическими правительствами, может определить, насколько безопасной будет наша страна на долгие годы", – идет речь в статье.

Москва и Тегеран испытывают внешнюю политику администрации, которая в первый год ее существования была скорее принципиальной, чем "мускулистой".

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Что происходит

Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной. Вскоре будут переговоры двух лидеров – США и РФ по гарантиям безопасности, которые касаются не вступления в НАТО стран, в частности Украины.

В это же время

Иран продолжает увеличивать обогащение урана и приближаться к созданию ядерного оружия.

В 2010 Иран в качестве жеста доброй воли заявил о том, что приостанавливает развития ядерной программы в ответ на предложения "нейтральных стран".

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15 июля 2015 года Иран и страны "шестёрки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. По соглашению Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут постепенно снимать с Ирана санкции. Соглашение должно быть ратифицировано всеми сторонами и одобрено Советом Безопасности ООН.