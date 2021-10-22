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СЬОГОДНІ Влада Події

У НАТО пояснили Москві, що буде з Україною

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 жовтня, 18:34
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Столтенберг розповів про перспективи вступу РФ в НАТО
Стали відомі подробиці вступу України в НАТО і які можуть бути наслідки для РФ
Стали відомі подробиці вступу України в НАТО і які можуть бути наслідки для РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Росії не варто боятися потенційного вступу Україна в НАТО , Оскільки процес розширення Альянсу. Про це пише Європейська правда.

"Частково через те, що НАТО – оборонний альянс, почасти тому, що Україна і 30 країн-союзників вирішуватимуть, чи готова Україна приєднатися до Альянсу. Жодна інша країна не може втручатися в цей процес, тому що Україна є суверенна і незалежна держава, яка має право обирати свій шлях ", – сказав Столтенберг.

За його словами, розширення НАТО протягом останніх десятиліть принесло мир і стабільність в Європі.

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"І немає причин, чому Росія повинна боятися або намагатися перешкодити будь-якою суверенною країнам приєднуватися до Альянсу", – додав генсек.

жах Москви

  • Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва пообіцяв допомогти Україні стати гідною НАТО. Про це він сказав під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном 19 жовтня.
  • Росія погрожує прийняттям заходів, якщо Україна вступить в НАТО . Для Москви це буде найгірший сценарій. Про це заявив французьким журналістам у фільмі "Володимир Путін: господар гри" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
  • 30 червня президент Росії Володимир Путін провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів в нашу сторону. Господар Кремля розповідав, чому боїться вступу України в НАТО . Він привів у приклад ракети, які можуть виявитися на українській території, націлені на Москву.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО . За його словами, тема інтеграції України в європейське і євроатлантичне співтовариство дуже турбує росіян.
  • Радник глави ОПУ Михайло Подоляк дав зрозуміти Москві, що ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території, а висловлювання Путіна не більше ніж пропагандистських хід, розрахований на росіян.

Росія боїться вступу України в НАТО

  • 30 червня президент Росії Володимир Путін провів чотиригодинну пряму лінію, на якій традиційно не обійшлося без випадів в нашу сторону. Господар Кремля розповідав, чому боїться вступу України в НАТО . Він привів у приклад ракети, які можуть виявитися на українській території, націлені на Москву.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО . За його словами, тема інтеграції України в європейське і євроатлантичне співтовариство дуже турбує росіян.
  • Радник глави ОПУ Михайло Подоляк дав зрозуміти Москві, що ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території, а висловлювання Путіна не більше ніж пропагандистських хід, розрахований на росіян.

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