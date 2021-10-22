В НАТО объяснили Москве, что будет с Украиной

Столтенберг рассказал о перспективах вступления РФ в НАТО

Стали известны подробности вступления Украины в НАТО и чем это чревато для РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что России не стоит бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса. Об этом пишет Европейская правда.

"Частично из-за того, что НАТО – оборонительный альянс, отчасти потому, что Украина и 30 стран-союзников будут решать, готова ли Украина присоединиться к Альянсу. Ни одна другая страна не может вмешиваться в этот процесс, потому что Украина суверенное и независимое государство, которое имеет право выбирать свой путь", – сказал Столтенберг.

По его словам, расширение НАТО на протяжении последних десятилетий принесло мир и стабильность в Европе.

Реклама

"И нет причин, почему Россия должна бояться или пытаться помешать любым суверенным странам присоединяться к Альянсу", – добавил генсек.

Ужас Москвы

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев пообещал помочь Украине стать достойной НАТО. Об этом он сказал во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 октября.

Россия угрожает принятием мер, если Украина вступит в НАТО. Для Москвы это будет самый худший сценарий. Об этом заявил французским журналистам в фильме "Владимир Путин: хозяин игры" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистских ход, рассчитанный на россиян.

Россия боится вступления Украины в НАТО