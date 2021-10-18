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"Наихудший сценарий": у Путина угрожают принять меры из-за Украины в НАТО

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 октября, 11:38
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Россию снова колбасит из-за евроатлантических перспектив нашей страны – обещает ответные меры
Песков испугался сближения Украины с НАТО. Коллаж "Сегодня"
Песков испугался сближения Украины с НАТО. Коллаж "Сегодня"

Россия угрожает принятием мер, если Украина вступит в НАТО. Для Москвы это будет самый худший сценарий. Об этом заявил французским журналистам в фильме "Владимир Путин: хозяин игры" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Коммерсант.

Он цинично отметил, что РФ очень большая и сильная страна, которая при этом никому не угрожает.

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"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", – сказал Песков.

Россия боится вступления Украины в НАТО

  • 30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
  • Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистских ход, рассчитанный на россиян.

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