Згадав минуле: Медведчук розповів про нове хобі на домашньому арешті (відео)

Кум Путіна розкрив нам подробиці, чим займався вдома шість місяців

Політик не сумував удома останні півроку. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваний у держзраді народний депутат Віктор Медведчук розповів "Сьогодні" прямо в суді про своє нове хобі під час домашнього арешту.

Ми взяли у політика коментар під час перерви у судовому засіданні, де розглядалося питання зміни запобіжного заходу.

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На запитання нашого кореспондента, чи з'явилися у нардепа якісь нові хобі за останні шість місяців, які він був змушений провести вдома, політик відповів: "Так, з'явилося нове хобі".

"Нове хобі – це забуте старе хобі, коли ти активно займався адвокатською діяльністю – це була моя основна професія. Довелося згадати всі свої навички та рівень професійної підготовки. Сьогодні я захищаю свої права. Тому нове хобі – нагадування процесуального законодавства, норми його дії. А решта залишається незмінною – і керівництво партією, і депутатська діяльність у тих межах, які мені сьогодні дозволено в умовах домашнього арешту", – сказав Медведчук.

Як ми вже писали, Офіс генерального прокурора заявив, що у Медведчука закінчується 6-місячний строк домашнього арешту у справі про держзраду та незаконне добування надр у Криму і його більше не можна продовжувати. Прокурори просили у суду особисте зобов'язання для підозрюваного.

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Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють в державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО і махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

спонсорування тероризму через один з українських банків з дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті.

Але 8 жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру і 12 жовтня навіть намагалися змінити йому запобіжний захід з домашнього арешту на СІЗО з можливістю застави в мільярд гривень. Але суд залишив його під домашнім арештом до 7 грудня.