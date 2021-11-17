Військові плани України та Британії налякали Москву

Росія висловила стурбованість домовленостями у військовій сфері, які були досягнуті між Україною та Великобританією ще під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського, а днями обросли новими угодами. Спікер МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ці домовленості свідчать про нарощування британської військової активності біля кордонів Росії.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" .
Ситуація
"Угода Києва та Лондона про військово-морське партнерство доводить нарощування британської військової активності біля кордонів Росії. Намір Великобританії надати Україні кредит для розвитку та зміцнення ВМС сприятиме зростанню нестабільності в Європі", – заявила Захарова.
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"Ми змушені враховувати ці обставини та вживати адекватних заходів", – пригрозила Захарова.
Домовленість
Згідно з повідомленням на сайті Міноборони України, минулого тижня в Лондоні було підписано Міжурядову рамкову угоду, за якою буде продовжено реалізацію спільних проектів щодо розвитку можливостей Військово-Морських Сил ЗС України. Мета – підвищення військово-морських здібностей України.
При цьому, чекаючи на відповідну істерику з Москви, військові відомства України та Великобританії у своїй спільній заяві чітко написали: "Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України".
Співробітництво
- Буквально днями британське видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова перекинути до України до 600 бійців сил спецпризначення через загрозу вторгнення Росії.
- У жовтні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує на отримання військової допомоги від уряду Великобританії, а наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський має намір повторити свій візит до Лондона.
- У 2020 році під час візиту Зеленського до Сполученого Королівства особливо важливою була домовленість про спільну модернізацію українських Військово-морських сил. Тоді Британія погодилася допомогти у зміцненні обороноздатності України на морі та підвищити безпеку на півдні нашої країни.