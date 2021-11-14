Британський спецназ готовий десантуватися в Україні – ЗМІ

У Великій Британії стурбовані загрозою вторгнення РФ в Україну

До 600 військовослужбовців Великої Британії готові до перекидання в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Велика Британія готова перекинути в Україну до 600 бійців сил спецпризначення через загрозу вторгнення Росії, про яке останнім часом багато говорять у США.

Про це повідомляє The Mirror.

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Що відомо?

За даними видання, підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств та MI-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.

Також відомо, що нині створюється спеціальна зведена група, до якої увійдуть представники спецназу, розвідувального полку, медики, інженери та зв'язківці. В ній буде до 400 десантників 16 повітряно-штурмової бригади.

"Підрозділу бригади було сказано, що його, можливо, буде потрібно розгорнути в дуже короткі терміни. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє оснащення упаковане, і вони готові летіти в Україну й або приземлитися, або десантуватися з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків", – йдеться у повідомленні.

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Війська РФ біля кордонів України