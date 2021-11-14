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Британський спецназ готовий десантуватися в Україні – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 листопада, 16:32
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У Великій Британії стурбовані загрозою вторгнення РФ в Україну
До 600 військовослужбовців Великої Британії готові до перекидання в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
До 600 військовослужбовців Великої Британії готові до перекидання в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Велика Британія готова перекинути в Україну до 600 бійців сил спецпризначення через загрозу вторгнення Росії, про яке останнім часом багато говорять у США.

Про це повідомляє The Mirror.

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Що відомо?

За даними видання, підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств та MI-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.

Також відомо, що нині створюється спеціальна зведена група, до якої увійдуть представники спецназу, розвідувального полку, медики, інженери та зв'язківці. В ній буде до 400 десантників 16 повітряно-штурмової бригади.

"Підрозділу бригади було сказано, що його, можливо, буде потрібно розгорнути в дуже короткі терміни. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє оснащення упаковане, і вони готові летіти в Україну й або приземлитися, або десантуватися з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків", – йдеться у повідомленні.

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Війська РФ біля кордонів України

  • Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки, мовляв, показують: сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
  • Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією.
  • Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
  • Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України, і пояснив, із чим це пов'язано.
  • За даними Bloomberg, що посилається на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes, Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною.

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