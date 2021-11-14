Британський спецназ готовий десантуватися в Україні – ЗМІ

Велика Британія готова перекинути в Україну до 600 бійців сил спецпризначення через загрозу вторгнення Росії, про яке останнім часом багато говорять у США.
Про це повідомляє The Mirror.
Що відомо?
За даними видання, підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств та MI-6 повідомили, що президент Росії Володимир Путін становить явну та реальну небезпеку для України та Заходу.
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Також відомо, що нині створюється спеціальна зведена група, до якої увійдуть представники спецназу, розвідувального полку, медики, інженери та зв'язківці. В ній буде до 400 десантників 16 повітряно-штурмової бригади.
"Підрозділу бригади було сказано, що його, можливо, буде потрібно розгорнути в дуже короткі терміни. Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє оснащення упаковане, і вони готові летіти в Україну й або приземлитися, або десантуватися з парашутом. Вони підготувалися до обох випадків", – йдеться у повідомленні.
Війська РФ біля кордонів України
- Нещодавно газета The Washington Post, посилаючись на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки, мовляв, показують: сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються в Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною. Також наголошується, що із зображень, схоже, випливає, що 1-ша гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується під Москвою, перекидає особовий склад та техніку в бік України.
- Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
- Секретар РНБО України Олексій Данілов спростував стягування військ до наших кордонів, назвавши це дезінформацією.
- Але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні. Розвідники розповіли, які військові частини Росії стоять недалеко від України.
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війська РФ влаштували дивні маневри поблизу України, і пояснив, із чим це пов'язано.
- За даними Bloomberg, що посилається на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes, Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною.