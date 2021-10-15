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"Ми отримаємо ракети і кораблі": Україна очікує від Лондона потужну військову допомогу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 жовтня, 10:33
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Найближчим часом Зеленський може зробити повторний візит до Лондона
У 2020 році Володимир Зеленський підписав з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном ряд важливих документів / Колаж "Сьогодні"
У 2020 році Володимир Зеленський підписав з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном ряд важливих документів / Колаж "Сьогодні"

Найближчим часом Україна очікує отримання військової допомоги від уряду Великобританії, а в кінці жовтня президент Володимир Зеленський збирається повторити свій візит до Лондона. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю каналу "Дім".

Підсумок домовленості у 2020 році

"Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два діючих корабля. Вони відразу увійдуть до складу ВМС України. Буде розпочато роботу з будівництва двох військово-морських портів. Буде розпочато будівництво кораблів меншого класу, в Україні і в Британії. І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо також ракетну зброю, яка дозволить нам реально підсилити наші можливості на морі", – розповів журналістам Пристайко.

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За словами дипломата, першими Україна отримає два корабля – тральщика, які будуть захищати узбережжя від мінної загрози.

Все це в рамках укладеної у минулому році угоди між Лондоном і Києвом, яка, серед іншого, передбачає посилення ролі Великобританії в просуванні України в НАТО.

Візит

Посол України у Великій Британії також зазначив, що в кінці жовтня очікується офіційний візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським у Велику Британію.

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"В кінці цього місяця ми очікуємо візит в Об'єднане Королівство високої делегації на чолі з президентом України", – пояснив посол. Тоді ж, під думку дипломата, відбудеться перша оцінка виконання домовленостей, досягнутих між країнами рік тому.

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