Подвійте зусилля і поставте Москву на місце! – різке звернення посла України до Берліна

Андрій Мельник відповів Німеччині на "занепокоєння" про дрони Bayraktar

Фото: колаж "Сьогодні"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відповів офіційному Берліну на "занепокоєння" стосовно використання українськими Збройними силами безпілотного апарату Bayraktar, заявивши, що Україна має право на самооборону

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Bild.

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"Українська сторона Україна має законне право на самооборону, коли її територію день і ніч бомблять із російських важких озброєнь і коли гинуть мирні жителі та солдати. Тому ми закликаємо федеральний уряд замість того, щоб висловлювати занепокоєння драматичною ситуацією на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника для скликання Нормандського саміту в Берліні, як було зумовлено, і поставити Москву на місце", — заявив Мельник, зазначивши, що українська сторона "рішуче відкидає" попередження німецького МЗС.

Що передувало

Представник міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Сасс заявила про занепокоєння через те, що українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі.

Вона заявила, що відповідно до Мінських домовленостей лише моніторингова місія ОБСЄ може застосовувати безпілотники на Донбасі.

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Також, за словами представника МЗС, у Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій, а також повідомленням Генштабу ЗСУ про відповідь українських військових на обстріл.

Вона додала, що останніми тижнями СММ ОБСЄ документує збільшення порушень режиму припинення вогню та застосування заборонених Мінськими угодами озброєння та закликала до деескалації конфлікту.

Перше застосування Bayraktar на Донбасі

Вранці 26 жовтня бойовики обстрілювали з мінометів селище Гранітне Волноваського району – вони пошкодили шість житлових будинків. А вдень батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі н.п. Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що після початку обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, бойовики не реагували.

З метою примусу ворога до припинення вогню за наказом головнокомандувача ЗСУ був застосований Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.

Як ми писали, учора у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито українські військові взяли під контроль село Старомар'ївка із "сірої зони". Причому журналісти посилалися на джерело в Міноборони.

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Але майже відразу ж у штабі ООС спростували інформацію про нібито захоплення населеного пункту на Донбасі, і, мовляв, позиції українських військових залишаються незмінними.