Верещук більше не депутат: хто її замінить у "Слузі народу"

4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Ірину Верещуку було призначено віце-прем'єр-міністром України – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Таким чином звільнився її депутатський мандат, який перейшов до наступного за виборчим списком партії "Слуга народу" – Сергія Кострійчука.
Про це повідомила прес-секретар партії Юлія Палійчук.
Зміна депутатів
"Народним депутатом замість Ірини Верещук стане Сергій Кострійчук... Сергій Кострійчук у нашій команді з вересня 2018 року. На президентських та парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії", – представила нового депутата Юлія Палійчук.
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Біографія нового нардепа
- Сергій Кострійчук народився 7 червня 1985 року.
- Закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.
- За даними ЦВК, на момент балотування до нардепів влітку 2019 року ніде офіційно не працював та проживав у селищі Теплик Теплицького району Вінницької області.
- Є засновником та головою Громадської організації "Слуга народу".
- Працював юристом у Міністерстві аграрної політики, ДП "Украгролізинг" та в інших комерційних структурах.