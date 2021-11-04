Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Влада Події

Верещук більше не депутат: хто її замінить у "Слузі народу"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 14:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Новий нардеп йшов на вибори у 2019 році, не маючи офіційного місця роботи
Верещук у залі Верховної Ради замінить Кострійчук / Колаж "Сьогодні"
Верещук у залі Верховної Ради замінить Кострійчук / Колаж "Сьогодні"

4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Ірину Верещуку було призначено віце-прем'єр-міністром України – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Таким чином звільнився її депутатський мандат, який перейшов до наступного за виборчим списком партії "Слуга народу" – Сергія Кострійчука.

Про це повідомила прес-секретар партії Юлія Палійчук.

Реклама

Зміна депутатів

"Народним депутатом замість Ірини Верещук стане Сергій Кострійчук... Сергій Кострійчук у нашій команді з вересня 2018 року. На президентських та парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії", – представила нового депутата Юлія Палійчук.

Біографія нового нардепа

  • Сергій Кострійчук народився 7 червня 1985 року.
  • Закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.
  • За даними ЦВК, на момент балотування до нардепів влітку 2019 року ніде офіційно не працював та проживав у селищі Теплик Теплицького району Вінницької області.
  • Є засновником та головою Громадської організації "Слуга народу".
  • Працював юристом у Міністерстві аграрної політики, ДП "Украгролізинг" та в інших комерційних структурах.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.24

Російський рубль (₽)

0.3646

Євро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

154 659

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти