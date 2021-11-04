Верещук більше не депутат: хто її замінить у "Слузі народу"

Новий нардеп йшов на вибори у 2019 році, не маючи офіційного місця роботи

Верещук у залі Верховної Ради замінить Кострійчук / Колаж "Сьогодні"

4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Ірину Верещуку було призначено віце-прем'єр-міністром України – міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Таким чином звільнився її депутатський мандат, який перейшов до наступного за виборчим списком партії "Слуга народу" – Сергія Кострійчука.

Про це повідомила прес-секретар партії Юлія Палійчук.

Реклама

Зміна депутатів

"Народним депутатом замість Ірини Верещук стане Сергій Кострійчук... Сергій Кострійчук у нашій команді з вересня 2018 року. На президентських та парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії", – представила нового депутата Юлія Палійчук.

Біографія нового нардепа