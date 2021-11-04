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Верещук больше не депутат: кто ее заменит в "Слуге народа"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
4 ноября, 14:45
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Новый нардеп шел на выборы в 2019 году, не имея официального места работы
Верещук в зале Верховной Рады заменит Кострийчук / Коллаж "Сегодня"
Верещук в зале Верховной Рады заменит Кострийчук / Коллаж "Сегодня"

4 ноября во время пленарного заседания Верховной Рады Ирина Верещук была назначена вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Таким образом освободился ее депутатский мандат, который перешел к следующему по избирательному списку партии "Слуга народа" – Сергею Кострийчуку.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

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Смена депутатов

"Народным депутатом вместо Ирины Верещук станет Сергей Кострийчук...Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член Высшего Совета партии, в 2021 – председатель Контрольно-ревизионной комиссии", – представила нового депутата Юлия Палийчук.

Биография нового нардепа

  • Сергей Кострийчук родился 7 июня 1985 года.
  • Окончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы Украины и юридический факультет Национального авиационного университета.
  • По данным ЦИК, на момент баллотирования в нардепы летом 2019 года нигде официально не работал и проживал в поселке Теплик Теплицкого района Винницкой области.
  • Является учредителем и председателем Общественной организации "Слуга народа".
  • Работал юристом в Министерстве аграрной политики, ГП "Украгролизинг" и в других коммерческих структурах.

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