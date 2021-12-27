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У Британії назвали три найбільш ворожі країни. Росія у списку?

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
27 грудня, 13:00
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Після Росії, на четвертому місці, у списку опинилася Північна Корея
Державний міністр з питань безпеки Деміан Хіндс. Фото: колаж "Сьогодні"
Державний міністр з питань безпеки Деміан Хіндс. Фото: колаж "Сьогодні"

Державний міністр з питань безпеки Великої Британії Деміан Хіндс назвав перелік держав, які найбільш вороже настроєні до Лондона. До списку потрапили Китай, Іран та Росія.

Про це повідомляє The Telegraph.

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"Три країни, які я згадав, мають людський потенціал, мають велику присутність, вони можуть забезпечувати присутність у великих масштабах", – пояснив Хіндс.

Міністр зазначив, що вони можуть проводити та проводять інформаційні операції та беруть участь у них безліччю різних способів.

"Я думаю, що важко уявити повний список, тому що існує так багато потенційних способів", – додав він.

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За даними видання, держави несуть певні загрози для Великої Британії. Зокрема мовиться про:

  • шпигунів,
  • армію, яка перебуває у стані готовності,
  • проведення кібератак,
  • проведення кампаній з дезінформації.

Четвертою ворожою державою після Росії Хіндс назвав Північну Корею.

Список "недружніх держав" Росії

У травні 2021 року в Росії затвердили перелік "недружніх держав". Цікаво, що Україна туди не потрапила. Так, у списку опинилися США та Чехія. До речі, указ для формування такого списку видав президент Володимир Путін. Згідно з ним, у посольствах країн, яких визнають "недружніми", заборонено наймати росіян на роботу.

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Прессекретар президента Дмитро Пєсков пояснив, що нові заходи не торкнуться бізнесу та іноземних інвесторів.

Раніше ми повідомляли, що Чехія виставила Росії рахунок за вибухи у Врбетиці – у Москві звично нахамили.

Також нагадаємо, США пригрозили Росії "небезпечними" санкціями.

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