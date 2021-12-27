В Британии назвали три самых враждебных страны. Россия в списке?

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хиндс назвал перечень государств, которые наиболее враждебно настроены к Лондону. В список попали Китай, Иран и Россия.
Об этом сообщает The Telegraph.
"Три страны, которые я упомянул, имеют человеческий потенциал, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах", – пояснил Хиндс.
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Министр отметил, что они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов.
"Я думаю, что трудно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов", добавил он.
По данным издания, государства несут определенные угрозы для Великобритании. В частности говорится о:
- шпионах,
- армии, которая находится в состоянии готовности,
- проведении кибератак,
- проведении кампаний по дезинформации.
Четвертым враждебным государством, после России, Хиндс назвал Северную Корею.
Список "недружественных государств" России
В мае 2021 года в России утвердили перечень "недружественных государств". Интересно, что Украина туда не попала. Так, в списке оказались США и Чехия. Кстати, указ для формирования такого списка издал президент Владимир Путин. Согласно им, в посольствах стран, которых признают "недружественными", запрещено нанимать россиян на работу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что новые меры не затронут бизнес и иностранных инвесторов.
Ранее мы сообщали, что Чехия выставила России счет за взрывы во Врбетице – в Москве привычно нахамили.
Также напомним, США пригрозили России "опасными" санкциями.