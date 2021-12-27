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В Британии назвали три самых враждебных страны. Россия в списке?

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
27 декабря, 13:00
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После России, на четвертом месте, в списке оказалась Северная Корея
Государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хиндс. Фото: коллаж "Сегодня"
Государственный министр по вопросам безопасности Дэмиан Хиндс. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хиндс назвал перечень государств, которые наиболее враждебно настроены к Лондону. В список попали Китай, Иран и Россия.

Об этом сообщает The Telegraph.

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"Три страны, которые я упомянул, имеют человеческий потенциал, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах", – пояснил Хиндс.

Министр отметил, что они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов.

"Я думаю, что трудно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов", добавил он.

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По данным издания, государства несут определенные угрозы для Великобритании. В частности говорится о:

  • шпионах,
  • армии, которая находится в состоянии готовности,
  • проведении кибератак,
  • проведении кампаний по дезинформации.

Четвертым враждебным государством, после России, Хиндс назвал Северную Корею.

Список "недружественных государств" России

В мае 2021 года в России утвердили перечень "недружественных государств". Интересно, что Украина туда не попала. Так, в списке оказались США и Чехия. Кстати, указ для формирования такого списка издал президент Владимир Путин. Согласно им, в посольствах стран, которых признают "недружественными", запрещено нанимать россиян на работу.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что новые меры не затронут бизнес и иностранных инвесторов.

Ранее мы сообщали, что Чехия выставила России счет за взрывы во Врбетице – в Москве привычно нахамили.

Также напомним, США пригрозили России "опасными" санкциями.

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