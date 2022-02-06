В Україну відправлено британський спецназ на тлі загрози РФ – ЗМІ

Спецназ Великої Британії розгорнув велику кількість сил у регіоні

Принаймні 1500 британських військовослужбовців зараз базуються в Естонії / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну з Великої Британії відправлено понад 100 бійців британського спецназу на тлі можливого вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомляє The Mirror.

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Допомога Україні

Спецназ Великої Британії був перекинутий у регіон, щоб "допомогти українським військовим".

"У них широкий набір навичок, які, безперечно, будуть дуже корисні українським силам", – зазначає видання.

Також йдеться про те, що як військові радники в країні працюють добірні підрозділи SAS, SBS, Спеціального розвідувального полку та Групи підтримки спецназу. The Mirror повідомляє, що вони допомагають навчати український спецназ "тактиці боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям".

Британський спецназ. / Фото: pixabay.com

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Видання пише, що спецназ Великої Британії зміг розгорнути таку велику кількість сил у регіоні тому, що вони більше не задіяні в Афганістані. При цьому щонайменше 1500 британських військовослужбовців, які пройшли зимову підготовку, зараз також базуються в Естонії.

А що інші країни?

Нещодавно в Україну прибув восьмий літак з військовою допомогою США. Вага вантажу з боєприпасами становила 86 тонн.

Також посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що Польща готує пакет військово-технічної допомоги Україні. Він зазначив, що щодо першої партії військової допомоги рішення вже ухвалено.

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Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

Нагадаємо, в Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ. Бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії, що прибули, займатимуться підготовкою українських військовослужбовців.

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