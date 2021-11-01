На виборах в окрузі №197 переміг кандидат від "Слуги народу"

Кандидат від "Слуги Народу" набрав понад 50% голосів/Колаж: Сьогодні
У "Слузі Народу" назвали переможця на виборах у 197 окрузі. Ним став Віталій Войцехівський (партія "Слуга Народу")
Про це повідомили у партії "Слуга народу".
Результати підрахунку голосів
Результати попереднього підрахунку голосів, проведеного штабом вказаного кандидата, є такими:
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- Опрацьовано 100% бюлетенів;
- Віталій Войцехівський ("Слуга Народу") — 50,79%.
Хто брав участь у виборах?
У довиборах на 197-му окрузі, серед інших, брали участь:
- мер Золотоноші (Черкаська обл.) Віталій Войцехівський (партія "Слуга народу");
- самовисуванець Віталій Войцехівський;
- екс-нардеп Андрій Іллєнко ("Свобода");
- колишній журналіст Роман Сущенко ("Євросолідарність");
- громадський діяч Богдан Панкевич (Українська Галицька партія);
- Антон Подчапко ("Влада народу");
- підприємець, співак Сергій Василюк ("Народовладдя");
- Наталія Степушенко ("Нові обличчя");
- підприємниця Олена Козачук ("Молодий Харків");
- В'ячеслав Резніков ("Команда Андрія Балоги");
- самовисуванець Леонід Даценко та інші.
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