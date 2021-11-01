На виборах в окрузі №197 переміг кандидат від "Слуги народу"

За кандидата від політичної партії віддали 50,79% голосів

Кандидат від "Слуги Народу" набрав понад 50% голосів/Колаж: Сьогодні

У "Слузі Народу" назвали переможця на виборах у 197 окрузі. Ним став Віталій Войцехівський (партія "Слуга Народу")

Про це повідомили у партії "Слуга народу".

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Результати підрахунку голосів

Результати попереднього підрахунку голосів, проведеного штабом вказаного кандидата, є такими:

Опрацьовано 100% бюлетенів;

Віталій Войцехівський ("Слуга Народу") — 50,79%.

Хто брав участь у виборах?

У довиборах на 197-му окрузі, серед інших, брали участь:

мер Золотоноші (Черкаська обл.) Віталій Войцехівський (партія "Слуга народу");

самовисуванець Віталій Войцехівський;

екс-нардеп Андрій Іллєнко ("Свобода");

колишній журналіст Роман Сущенко ("Євросолідарність");

громадський діяч Богдан Панкевич (Українська Галицька партія);

Антон Подчапко ("Влада народу");

підприємець, співак Сергій Василюк ("Народовладдя");

Наталія Степушенко ("Нові обличчя");

підприємниця Олена Козачук ("Молодий Харків");

В'ячеслав Резніков ("Команда Андрія Балоги");

самовисуванець Леонід Даценко та інші.

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