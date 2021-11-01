На выборах в округе №197 победил кандидат от "Слуги народа"

Кандидат от "Слуги народа" набрал более 50% голосов /Коллаж: Сегодня
В "Слуге Народа" назвали победителя на выборах в 197 округе. Им стал Виталий Войцеховский (партия "Слуга Народа")
Об этом сообщили в партии "Слуга народа".
Результаты подсчета голосов
Результаты предварительного подсчета голосов, проведенного штабом указанного кандидата, являются такими:
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- Обработано 100% бюллетеней;
- Виталий Войцеховский ("Слуга Народа") — 50,79%.
Кто принимал участие в выборах?
В довыборах на 197-ом округе принимали участие:
- мэр Золотоноши (Черскасская обл.) Виталий Войцеховский (партия "Слуга народа");
- самовыдвиженец Виталий Войцеховский, экс-нардеп Андрей Ильенко ("Свобода");
- бывший журналист Роман Сущенко ("Евросолидарность");
- общественный деятель Богдан Панкевич (Украинская Галицкая партия);
- Антон Подчапко ("Власть народа");
- предприниматель, певец Сергей Василюк ("Народовластие");
- Наталия Степушенко ("Новые лица");
- предпринимательница Елена Козачук ("Молодой Харьков");
- Вячеслав Резников ("Команда Андрея Балоги");
- самовыдвиженец Леонид Даценко и другие.
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