РФ здала себе "з потрохами" на Донбасі – ростовський суд вже "трясуть"

У Росії переполох через визнання участі у війні на Донбасі

Ростовський суд пояснив, звідки у вироку взялися російські війська на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Кіровському районному суді Ростова-на-Дону проводиться службова перевірка у зв'язку з публікацією вироку у справі про корупцію, в якій підтверджується присутність російських військ на окупованій території українського Донбасу.

Про це повідомляє Znak з посиланням на джерело у судовому корпусі Ростова-на-Дону.

Реклама

За словами співрозмовника видання, у перевірці бере участь, зокрема, обласний судовий департамент.

"Ситуація непроста. З одного боку, це законне винесене рішення суду, з іншого – є питання щодо самої суті викладених у вироку фактів", – сказало джерело.

Що відомо?

Рішення приймав суддя Кіровського районного суду у Ростові-на-Дону Леонард Шолохов. У обвинувальному вироку про хабарництво він згадав військові частини Збройних сил Росії, що дислокуються на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Вирок ухвалили місцевому жителю на прізвище Забалуєв.

У рішенні суду йшлося про те, що він працює заступником регіонального управління з військового харчування "АУП № Ростов-на-Дону" ТОВ "Технологія". Його визнали винним у посередництві під час передачі щомісячних хабарів у розмірі 90 тисяч рублів головному санітарному лікарю Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу. За ці гроші чиновник не повинен був заважати постачанню продовольства російським військовослужбовцям.

Забалуєв частково визнав провину і сказав у свідченнях, що до його обов'язків входили "замовлення, оплата і завантаження машин необхідним продовольством", і навіть "створення необхідного запасу на складі".

За словами обвинуваченого, постачання продовольства до так званих "ДНР" і "ЛНР" здійснювалося раз на два тижні, для чого формувалася колона з більш ніж 70 вантажних машин. Серед продуктів були мука, консерви, свіжі овочі.

Незабаром із сайту суду текст вироку видалили.

Після того, як інформація про вирок потрапила до ЗМІ, у Кіровському районному суді Ростова-на-Дону сказали, що на сайті опублікували "знеособлений вирок", у якому "наведено свідчення підсудного".

Реклама

"У фабулі звинувачення та в тому, що визнає суд, цього не йдеться. Там йдеться, що В'ячеслав Забалуєв показав таке – і перерахування. Ми ж не можемо вплинути на його свідчення", – сказали в суді.

Також нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков припустив, що йдеться "про помилку тих, хто писав цей текст", оскільки "жодних Збройних сил Росії біля самопроголошених республік не було і немає".

Тим часом, жодного прогресу у відновленні миру на Донбасі не намічається. 15 грудня у Брюсселі під час саміту "Східного партнерства" вдалося зібратися учасникам "Нормандської четвірки", щоправда, без головного винуватця війни на Донбасі – президента Росії Володимира Путіна.