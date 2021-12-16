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Кремль виправдався за ганьбу із визнанням своїх військових на Донбасі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 грудня, 15:28
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Армія Росії "погоріла" на постачанні їжі своїм формуванням у "ДНР/ЛНР"
Шеврони можна поміняти, а ось непомітно провізію постачати не виходить/Колаж "Сьогодні"
Шеврони можна поміняти, а ось непомітно провізію постачати не виходить/Колаж "Сьогодні"

Прессекретарю президента Росії Дмитру Пєскову довелося виправдовуватися за очевидний факт постачання російським армійським формуванням на території окупованих регіонів України провізії. За його версією, це просто неможливо.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Коментар

"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації", – не моргнувши оком, заявив Пєсков журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

Спікер Володимира Путіна також відповів, що до так званих "ДНР/ЛНР" постійно відправляють допомогу, за його версією – "гуманітарну".

"Гуманітарна допомога постійно поставляється. Ви знаєте про це. Вона постійно поставляється до цих республік. Ці республіки гостро потребують цієї гуманітарної допомоги. Але про жодні поставки, які ви процитували, не може йтися. Це помилка тих, хто готував цей документ", – викрутився Пєсков.

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"Помилка"

  • На сайті Кіровського суду Ростовської області опубліковано вирок у справі про корупцію під час постачання продовольства у Південному військовому окрузі 2019 року. У тексті є фраза "Це продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР". А також фраза "постачання продукції на користь... військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в ДНР та ЛНР".
  • Мабуть, щоб приховати такі постачання, за які необхідно звітувати, у середині листопада президент Росії Володимир Путін дозволив брати участь у держзакупівлях компаніям із так званих "ДНР" та "ЛНР".
  • Тим часом жодного прогресу у відновленні миру на Донбасі не намічається. 15 грудня у Брюсселі під час саміту "Східного партнерства" вдалося зібратися учасникам "Нормандської четвірки", щоправда, без головного винуватця війни на Донбасі – президента Росії Володимира Путіна. Результатів, природно, поки що жодних.
  • Київ хоче, щоб Вашингтон отримав одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу, хай і не в рамках "нормандського формату". Про це Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту Східного партнерства.

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